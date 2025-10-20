Най-ефективния начин да се отървете от къртиците в двора си

Ако сте прекарали дълги часове, за да подредите моравата си, може да е изключително разочароващо непрекъснато да се появяват тунели от къртици. Тези малки бозайници са известни с изключителните си умения за ровене и докато ровят в земята с нокти в търсене на храна, те могат да създадат лабиринт от тунели за много кратък период от време.

Още: Най-ефикасният метод да се отървете от къртиците без химия

Къртиците са способни да изкопаят до 7,6 метра пръст само за един час!

Теса важни членове на екосистемата. Те дори могат да помогнат за контролирането на нежелани насекоми около имота ви и евентуално да допринесат за здравословна аерация на почвата. Въпреки това, способността им да копаят може да създаде главоблъсканица за собствениците на жилища. Тунелите могат бързо да опетнят двора и градината ви и веднага щом ги стъпчете, те са склонни да се появят отново. Преди да прибегнете до капани за къртици, има различни други методи, които да обмислите. Вероятно ще трябва да използвате комбинация от техники, за да помогнете за отблъскване на къртиците от имота ви, а също така ще искате да пропуснете методи, които е малко вероятно да работят.

Още: Кои са най-добрите методи за борба с къртица?

Контролирайте ларвите в двора си, за да избегнете привличането на къртици

Струва си да разберете защо къртиците биха могли да бъдат привлечени от вашия двор . Къртиците обичат да ядат различни насекоми - особено ларви. Така че, ако изведнъж виждате много тунели на къртици, вероятно те са намерили надежден източник на храна около вашия двор. Ларвите са ларвите на бръмбарите, които остават под земята, докато не се появят във възрастна форма.

Ако имате къртица в градината - ето как да я изгоните

Контролирането на ларвите във вашия двор може да направи имота ви по-малко мишена за къртици. Като бонус, контролът на ларвите е полезен и за вашата морава, тъй като тези ларви могат да причинят сериозни щети на тревата. Търговските пестициди могат ефективно да контролират ларвите, но трябва да се разглеждат като последна мярка при тежки нападения, тъй като могат да навредят на неща като земни червеи. Два естествени метода за контрол на ларвите включват млечноспорови бактерии (ефективни главно срещу ларвите на японски бръмбари) и полезни нематоди (ефективни главно срещу видовете бели ларви). Ако искате да изпробвате един от тези биологични методи за контрол, ще трябва да си набавите продукт от реномиран доставчик. Нематодите обикновено се доставят и прилагат живи. Ще трябва да ги полеете в почвата и да ги прилагате, когато слънцето е ниско или има облачна покривка.

Избягвайте прекомерното поливане на тревата, за да намалите както ларвите, така и къртиците

Още: Най-лесният и натурален метод да се отървете от къртиците в двора

Друг начин, по който можете да контролирате както ларвите, така и къртиците, без пестициди, е като промените режима си на поливане. Тъй като ларвите виреят във влажна среда, преполиването на моравата може да увеличи броя им и да привлече гладни къртици в района. Също така, когато е време женските бръмбари да снасят яйцата си, те търсят предимно почва с високо ниво на влага.

Къртиците унищожават градината ви? 6 начина да се отървете от гризачи!

Вместо да поливате моравата си няколко пъти седмично, помислете за по-редки напоявания, които използват повече вода наведнъж. Това ще укрепи корените на тревата, като същевременно ще позволи на земята да изсъхне между поливанията. Повечето тревни площи се нуждаят от около 2,5 см вода всяка седмица по време на активните си сезони, а повечето автоматични пръскачки с въртящи се глави ще осигурят това за 30 до 40 минути. И разбира се, ако вали, можете да намалите времето, през което пръскачката ви работи. Помислете за използването на дъждомер, за да ви помогне да определите дали моравата ви се нуждае от допълнително поливане. Друг вариант е да използвате 2-в-1 дъждомер и пръскачка, за да ви помогнат да знаете точно колко вода получава моравата ви както от естествени, така и от допълнителни източници на напояване.

Засадете това в градината си и ще се отървете от къртиците

Създайте дебел, плътен слой тревна трева

Когато става въпрос за отблъскване на къртици, важно е да се вземе предвид и гъстотата на тревата. По-рядката морава обикновено е по-привлекателна за къртиците, защото те могат да се заровят и да направят тунели по-лесни за разрастване, като по-малко корени на тревата им позволяват. Предприемането на правилните стъпки за осигуряване на по-гъста трева може да възпре тези дейности, като същевременно направи двора ви да изглежда по-привлекателен.

Още: Как да се справим сравнително бързо с къртица

Отглеждането на по-гъста и по-плътна морава не се случва за една нощ. Редовното косене (на правилната височина) е ключово за насърчаване на гъстата трева. Твърде краткото косене обаче може да намали гъстотата на корените, така че помислете за това да държите тревата си косена на височина между 6,5 и 7,5 см, за да насърчите по-гъстия растеж на корените. Аерирането на тревата може също да подобри здравето на почвата и да доведе до по-плътна трева с течение на времето. В зависимост от вида на почвата и пешеходния трафик, аерирането може да е необходимо веднъж или два пъти годишно.