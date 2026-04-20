Направете това с вашето нефритено растение преди края на април – ще ви възнагради с буен нов растеж

Хората се отнасят към нефритените растения ( Crassula ovata ) като към мебели. И работата е там, че нефритените растения им позволяват. Ако го игнорирате и го игнорирате, то вероятно ще е все още живо през декември. Но това не е същото като нефрит, който всъщност се справя добре, а април е моментът, в който двете започват да се разделят. Тогава приключва периодът на покой и растението иска да даде истински растеж – не просто да си стои там и да изглежда лъскаво.

Правилното определяне на времето е по-важно, отколкото повечето хора осъзнават. Грижата за нефритените растения през вегетационния период се свежда до няколко ключови корекции.

Повечето от тях са бързи. Някои са просто корекции на това, което вече правите. Но направени сега, в точния момент, те допринасят за забележимо по-здраво растение, когато настъпи лятото.

Върнете се към редовно поливане

Зимното поливане за нефрита е сравнително минимално – веднъж на всеки три или четири седмици, понякога и по-дълго. Април променя това. Растението расте отново и всъщност използва влагата, която му давате, така че е разумно да се увеличава поливането приблизително на всеки десет до четиринадесет дни. Въпреки това, не прекалявайте. Нефритът задържа вода в листата си с причина.

Проверявайте горните 2,5–5 см преди поливане всеки път. Все още ли е влажно? Върнете след няколко дни. Когато изсъхне, намокрете го обилно и оставете саксията да се отцеди напълно – ако нефритът стои в мокра чинийка, корените му ще гният , дори през пролетта.

Преместете го на повече светлина

Нефритът иска слънце, а пролетта е моментът, в който то отново започва да има значение. Прозорците с източно изложение са подходящи – достатъчно пряка сутрешна светлина без острата следобедна жега. Ако стъблата са се разтеглили и са станали малко нестабилни през зимата, това е проблем със светлината и сега е моментът да го решите, преди новите издънки да дойдат по същия начин.

Където и да се окаже, завъртайте саксията на всеки една или две седмици. Нефритеният цвят се накланя силно към източника си на светлина и ще расте накриво, ако бъде оставен без надзор. Едно четвърт завъртане всяка седмица поддържа нещата равномерни и насърчава растежа от всички страни, а не само от тази, обърната към прозореца.

Започнете режим на леко хранене

Никога не торете нефритено растение през зимата – то не се нуждае от него и няма да го използва добре. Април е идеалното време да започнете отново. Разредете го до половин концентрация, така че да е достатъчно нежен за месечна употреба, без да стимулира слабия растеж.

Прехранването всъщност е по-често срещан проблем от недохранването с нефрит. Твърде много азот и новите издънки стават меки и отпуснати, което прави растението по-лесно за увреждане от вредителите и по-склонно към гниене. Веднъж месечно, наполовина и спрете напълно, когато настъпи есента. Много е просто.

Проверете за вредители

Сухият въздух в помещенията през цялата зима е идеалното условие за брашнестите дървеници и паякообразните акари, а нефритът не е имунизиран. Брашнестите дървеници се забиват в ставите на стъблата и основите на листата – търсете малки бели памукообразни парченца. Паякообразните акари са по-фини; листата просто изглеждат малко матови, може би с леки паяжини, ако се появяват от известно време.

Хванати рано, тези нефритени вредители са лесни за справяне. Всичко, от което се нуждаете, е да натъркате памучен тампон със спирт и внимателно да го нанесете върху засегнатите места. Ако обаче престои още няколко седмици, проектът ще се превърне в много по-голям. Струва си да отделите пет минути сега, за да прегледате цялото растение, включително долната страна на листата.