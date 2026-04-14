Как да отглеждаме нефритено растение

Нефритеното растение ( Crassula ovata ) е сукулент с дебели, лъскави листа, който е популярен заради лесната си поддръжка и декоративната си привлекателност. Когато растението е младо, то е сравнително храстовидно, но може да придобие дървовиден вид , когато узрее. При правилни грижи нефритеното растение цъфти с кичури от красиви бели или кремаво-розови цветове. Лесното за грижи стайно растение расте бързо и може да издържи десетилетия, когато се отглежда при подходящи условия. Нашите експерти ви дават съвети как да отгледате здраво и буйно нефритено растение.

Как да отглеждате нефритено растение на открито

Просто извадете растението от саксията му и разрохкайте почвата около корените. Изкопайте дупка в градината си, поставете растението в нея на същото ниво, на което е растяло в саксията си, и запълнете дупката с пръст. Първо полейте обилно, а след това продължете да поливате растението пестеливо, докато се установи в земята. Пазете растението от прекомерни промени във времето или температурата.

Как да се грижим за нефритено растение

Въпреки че стайните нефритени растения са лесни за поддръжка, те изискват известна рутинна грижа, за да се гарантира, че плътната листа остава здрава.

Почва

Отглеждайте нефритеното си растение в добре дренирана почва, като например смес за кактуси и сукуленти. Рохкава, камениста почва е идеална, тъй като предпазва растението от преовлажняване, което може да причини гниене на корените.

Светлина

Нефритените растения растат най-добре на ярка, индиректна светлина, но сукулентът е сравнително адаптивен. „Прозорец с южно изложение, който осигурява поне четири часа ярка, индиректна слънчева светлина , е идеален, но те могат да растат и на по-сенчести места, когато е необходимо“, казва Лиза Елдред Щайнкопф от The Houseplant Guru . Твърде много слънце може да доведе до оцветяване на листата или краищата на растението в лилаво, поради което индиректната светлина е идеална.

Вода

Изчакайте почвата да изсъхне, преди да полеете отново нефритеното си растение. „Оставянето на почвата влажна твърде дълго създава условия за гъбични проблеми и кореново гниене“, казва Даниел Кънингам, градинар в Rooted In . „В повечето домове това означава поливане на всеки една до две седмици през по-топлите месеци и по-рядко през есента и зимата.“

Тор

Нефритените растения няма да се нуждаят от обилно торене, когато са засадени в добре дренирана почва. „Твърде много азот може да доведе до появата на меки израстъци, които биха могли да изкривят формата на растението“, казва Щайнкопф. Ако искате да насърчите по-голям растеж, прилагайте тор за стайни растения веднъж месечно в продължение на няколко месеца през пролетта и началото на лятото.