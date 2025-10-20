Напръскайте с това между плочките в градината и през пролетта ще забравите за плевелите

Постоянното премахване на плевелите отнема време, усилия и често не дава дългосрочни резултати. Има един прост, екологичен и бюджетен начин да се отървете трайно от тази напаст, без да използвате агресивни химикали. Има ефективен метод, който работи също толкова добре, колкото и купените от магазина хербициди. Всичко, от което се нуждаете, са някои леснодостъпни домакински съставки – неща, които вероятно вече имате в кухнята си.

Есенната обработка на пътеките в градината ще осигури защита от плевели до средата, а понякога и до самия край на следващия сезон. В продължение на много месеци между плочките няма да поникнат нежелани растения.

Ефективен разтвор срещу плевели между плочките

За да приготвите разтвора, смесете следните съставки:

200 мл обикновен трапезен оцет

2 супени лъжици всякакъв течен сапун

2 чаени лъжички готварска сол

Разклатете добре всичко и изсипете в бутилка с пулверизатор. Напръскайте разтвора целенасочено между плочките, така че продуктът да попадне директно върху плевелите и корените. Това точково третиране е ефективно за унищожаване дори на устойчиви растения.

Резултатът ще ви изненада приятно: през пролетта градинските пътеки ще останат чисти, а борбата с плевелите ще е нещо от миналото. С помощта на тази проста есенна стъпка ще спестите време, усилия и пари през целия летен сезон.

Борбата с плевелите може да се осъществи и само с помощта на солен разтвор. За да приготвите соления разтвор, ще ви трябват 1 чаша сол и 3 литра гореща вода. Поставете съставките в бутилка с пулверизатор и разбъркайте добре, докато солта се разтвори напълно. Оставете разтвора да се охлади и след това можете да започнете да третирате градинските си лехи с него.

Течният солен "хербицид" се прилага по един от два начина:

Метод №1: Напръскайте обилно листата и стъблата на плевелите. Това ще унищожи ствола на плевела, но не и кореновата му система. Този метод е ефективен върху млади едногодишни растения и е по-малко вреден за почвата.

Метод №2: Третирайте почвата с хербицид, за да атакувате корените на плевелите. Солената почва пречи на растението да абсорбира влага и едновременно с това извлича вода от кореновата система, убивайки растението. Този метод е силно токсичен за почвата и може да разруши естествената ѝ структура и плодородие за години напред.

С плевелите може да се преборите и с помощта на оцетен разтвор. За да приготвите разтвора, смесете 180 мл 70% оцетна есенция с два литра вода. Напръскайте плевелите с получения разтвор. Не се препоръчва приготвянето на резервен оцетен хербицид, тъй като оцетът бързо се изпарява и губи своята ефективност.

