Не изхвърляйте мушкатото от балкона – ето как да го съхраните до пролетта

Мушкатото е сред най-популярните балконски цветя. Те са издръжливи, лесни за отглеждане и се предлагат в голямо разнообразие. След като откриете перфектната комбинация от цвят и сорт, често е трудно да се сбогувате с тези красиви цветя през есента.

Но това не е необходимо! Сравнително лесно е да запазите мушкатото през зимата. В тази статия ще откриете кога и как трябва да внесете тези летни цветя на закрито, както и съвети за успешното им презимуване.

Съвет 1: Защитете мушкатото от първите слани

Мушкатото произхождат от Южна Африка. Растенията предпочитат топли температури, така че са много чувствителни към минусови температури. Въпреки че тези балконски растения могат да издържат на кратки периоди на леки слани, ако температурите паднат под нулата в продължение на няколко последователни нощи, мушкатата ще замръзнат.

Ето защо, ако искате да презимувате растенията, трябва да ги внесете в началото на октомври. Ако мушкатата вече са претърпели щети от слана, шансовете им за успешно презимуване са значително по-малки.

Съвет 2: Презимувайте растенията на хладно място

За да се предотврати покълването на мушкатото през зимата и за да се радва на спокоен период на покой, то трябва да презимува на хладно място. Това е важно за растенията и практично за градинаря – по този начин мушкатото практически не се нуждае от грижа през зимата.

Правилото е, че колкото по-тъмни са зимните помещения, толкова по-хладно трябва да презимува мушкатото. Оптималната температура за зимуване е между 5 и 10 градуса по Целзий.

Ако е твърде топло, растенията ще продължат да растат, което се отразява негативно на зимуването, защото светлинният поток не е достатъчно висок. През пролетта мушкатото започва сезона отслабен.

Съвет 3: Съхранявайте мушкатото окачено, за да спестите място

Ако имате достатъчно място, можете да внесете целите сандъчета от балкона на закрито през зимата, може би на хладно таванско помещение. Там растенията трябва да се поливат от време на време и да се проверяват за вредители.

Сандъчетата обаче често съдържат не само мушкато, а зимните посетители трябва да се отстраняват. Освен това ограниченото пространство е основният проблем при презимуването на растенията. Особено за мушката, които често запълват няколко сандъчета за прозорец, е от съществено значение решението за съхранение, което пести място.

Тук се намесват експертите: Вместо да съхранявате растенията в сандъци или щайги, те просто се окачват с главата надолу. За да направите това, изкопайте мушкатата поотделно. Отстранете рохкавата почва от кореновата бала и отрежете всички издънки и листа. След това поставете кореновата бала в найлонов плик и го запечатайте в основата на растението. С помощта на парче връв завържете друг възел на дъното на плика и окачете растенията с главата надолу от греда или рафт – готово!

Съхранението на мушкатото през зимата не изисква специални умения – само малко внимание и подходящи условия. Ако го внесете навреме, осигурите му хладно и сухо място и не го преполивате с вода, през пролетта то ще ви се отблагодари с още по-силен и буен цъфтеж. Така, вместо всяка година да купувате нови растения, ще запазите своите любими сортове и ще се радвате на непрекъсната палитра от цветове сезон след сезон.

