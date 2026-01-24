Най-красивите сортове студоустойчиви хортензии

Подобно на розите, хортензиите са класика, която градинарите обичат да засаждат в сенчестите си места за щрих, наситен цвят и красота. За съжаление, не всички сортове виреят в студени райони или, когато виреят, се представят зле, защото губят пъпките си от слана и сняг. Това е най-често срещано при хортензиите, които пъпкуват върху стара дървесина, което води до липса на цъфтеж.

За наш късмет, селекционерите са разработили няколко сорта хортензии, като Limelight, Annabelle, Quick Fire, Bobo, Tardiva, Strawberry Sundae и много други, които могат да понасят екстремни студове, сняг и слана

Най-добрият начин за изолация на хортензии през студеното зимно време

Също така е полезно, че те или развиват пъпки върху нова дървесина, или както върху стара, така и върху нова дървесина, което им позволява надеждно да цъфтят след пролетта. Въпреки това, в случай на застудяване, е полезно да ги покриете рехаво с чул и да поставите мулч около основата им за изолация.

Хортензия Лаймлайт

Независимо дали е засадена като екземпляр или е групирана в цъфтящ жив плет, хортензията Лаймлайт (Hydrangea paniculata 'Limelight') със сигурност ще привлече вниманието с масивните си цветове. Около средата на лятото тя започва да цъфти с бели цветове, които се превръщат в наситено розови, създавайки уникална многоцветна картина по време на слана. Въпреки че растат над 1,8 метра високи, тези храсти не се преобръщат под собствената си тежест или след обилни дъждове, благодарение на изключително здравите си стъбла. Черешката на тортата, разбира се, е тяхната студоустойчивост.

Дива хортензия 'Haas' Halo'

Един от най-добре представилите се в изпитанията на планината Куба и в допълнение към това магнит за опрашители, дивата хортензия „Haas“ Halo (Hydrangea arborescens „Haas“ Halo) със сигурност заслужава място във вашата градина. Тя расте изключително бързо, понася влажност и цъфти също толкова добре, независимо дали е засадена на пълно слънце или на силна сянка. Въпреки че белите цветове с дантелени шапки се появяват за кратко от средата на юни до юли, храстът продължава да привлича вниманието през зимата заради изсъхналите си цветни глави.

Хортензия Пиджи

Тези зимоустойчиви храсти имат дълъг цъфтящ период, с розово-бели цветни главички, покриващи зелените им листа през цялото лято. През есента листата им стават ярко жълти, докато не окапят. 'Grandiflora' може да достигне височина и ширина над 3 метра, но може да се подреже до по-управляем размер през пролетта. Трябва да мулчирате плитките им корени за зимна защита. Също така, засадете ги на защитено място, тъй като клоните им се разцепват от вятъра.