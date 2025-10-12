ГЕРБ: Няма да подкрепим закон, който ограничава свободата на словото

Партия ГЕРБ очаква „Има такъв народ“ да оттегли внесения от тях законопроект, който предвижда лишаване от свобода при публикуване на лична информация без съгласие.

Предложението предизвика вълна от обществено недоволство, след като беше възприето като заплаха за свободата на медиите и правото на изразяване.

„Няма да подкрепим закон, който ограничава словото“

От ГЕРБ обявиха, че не могат да подкрепят текстове, които засягат основни демократични принципи. Депутатът Деница Сачева уточни, че между двете партии вече има разговори:

„Постигнахме разбирателство по някои от спорните точки. От ИТН разбират, че този текст не може да остане в този вид. Очакваме те да проявят отговорност и да изтеглят законопроекта.“

Тя подчерта, че всяка законодателна промяна трябва да бъде направена след широк обществен дебат и консултация с медийните среди.

Борисов: „Няма да подкрепяме ограничения на свободата на словото“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че е разговарял лично със Слави Трифонов по темата.

„Казах му ясно – ние няма да подкрепяме законопроекти, които ограничават свободата на словото. Такива текстове не могат да минат в този парламент“, заяви Борисов.

По думите му, част от предложените промени са „нефункционални“ и не отговарят на духа на демокрацията.

„Свободата на медиите е основа на демократичното общество. Ако я ограничим, губим всичко останало“, допълни той.

Натиск и очаквания

След силния обществен отзвук и критиките от журналистически организации, очакванията са ИТН да направи крачка назад. Според депутати от управляващото мнозинство законопроектът може или да бъде изцяло преработен, или напълно изтеглен от Народното събрание.

Представители на медийната гилдия определиха предложението като „опасен прецедент“, който би дал възможност за натиск върху журналисти и ограничаване на критични публикации.

ОЩЕ: В името на свободата на словото: "Мракобесният закон", който раздели Слави Трифонов и Иво Сиромахов