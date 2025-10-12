Не е като "Сантяго Бернабеу": Звезда на Турция се оплака от терена на "Васил Левски"

Турските звезди не останаха очаровани от състоянието на тревната настилка на Националния стадион "Васил Левски". Националният ни отбор по футбол прие селекцията на южната ни съседка в мач от третия кръг на квалификациите за Мондиал 2026 в София. Срещата завърши с разгромната загуба с 1:6 за "лъвовете". Пет от попаденията на турците паднаха през второто полувреме. Освен липсата на качества у отбора ни, ясно се виждаше и окаяното състояние на терена.

Турските футболисти не останаха очаровани от терена на "Васил Левски"

Миналата седмица в столицата се изсипа сериозно количество дъжд, което повлия сериозно на тревната настилка, която така или иначе не е в добро състояние. След два поредни дни обилни валежи на Националния стадион се проведе мач по ръгби. Ден по-късно "Васил Левски" беше сцена на футболистите на ЦСКА и Лудогорец. Както е известно, "червените" играя домакинските си срещи на националното съоръжение, докато тече строежът на новата "Българска армия". Седмица по-късно теренът си изглеждаше негоден за игра от първата минута.

"Теренът беше много лош"

Младата звезда на Турция - Арда Гюлер, който играе в Реал Мадрид, не пропусна да направи коментар за състоянието на Националния стадион след края на мача. Въпреки проблемите, които е срещнал, той успя да накаже България един гол и да направи две асистенции. Той заяви, че е много доволен от представянето си, но не остана очарован от обстоятелствата.

"Теренът бе много лош. Някои от съотборниците ми бяха с бутонки с шипове и пак се хлъзгаха. Но все пак спечелихме и сме щастливи, не бива да се оправдаваме. Аз, както и целият отбор, сме много щастливи от тази историческа вечер. Играхме точно така, както искаше треньорът. Много съм горд и със собственото си представяне. Поздравявам и Хакан Чалханоглу, за когото това бе мач №100 с националната фланелка и сме доволни, че е наш капитан. Продължаваме да носим щастие на народа. Сега мачът с Грузия ще е много важен. Искаме да спечелим в Коджаели и да направим всички щастливи", заяви Арда Гюлер пред местната преса след успеха. Със сигурност не е като на "Сантяго Бернабеу"...

