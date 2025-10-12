Багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

Извънредните избори в община Пазарджик за общински съвет протичат с поредица от сигнали за купуване и продаване на гласове в ромските секции в селата в региона. В Огняново се стигна до напрежение, след като на място бе извършен граждански арест от активисти и наблюдатели на вота, а в два автомобила са задържани предполагаеми дилъри на гласове, става ясно от видео излъчвания на представители на инициативата "Правосъдие за всеки" и от депутати на "Продължаваме промяната", които са разположени пред редица секции в общината.

На място полиция претърсва колите. От видеата е видно, че в скъпите маркови автомобили (СТ 9959 ТК и РВ 0009 СЕ) са намерени множество вещи, като наблюдателите твърдят, че има открити и хиляди левове (ок. 5000 лв.). Освен двамата задържани на място е имало и шофьор, който е избягал. Единият автомобил има стикер на "Съюз на българските командоси" на МВР.

Иначе в неделя жителите на Пазарджик и общината гласуват предсрочно за Общински съвет, след като на на 18 юли Върховният административен съд касира резултатите от вота за общински съветници от октомври 2023 г. Обявения за незаконно избран местен парламент беше един от най-фрагментираните в страната с 15 формации.

Изборите не само ще определят разпределението на силите в местната власт, но ще са първи лакмус за подкрепата за "ДПС-Ново начало" след окончателното превземане на ДПС от Делян Пеевски, като това са и първите местни избори за партията в този й вид. Вотът ще тества и кондицията на ГЕРБ след 10 месеца в изпълнителната власт. Резултатът е важен и за кмета Петър Куленски - един от четиримата от "Продължаваме промяната" начело на областен град в страната.

Напрежение

Около 11 часа в ромските квартали на Пазарджик е пристигнала и жандармерия, предаде БНР. В полицията са постъпили сигнали за купуване на гласове, които в момента се проверяват. С организирани автобуси продължават да пристигат наблюдатели от страната, които затрудняват работата на секционните избирателни комисия.

"Днес е решаващ ден за Пазарджик – ден, в който гражданите могат да гарантират, че политиките в полза на жителите на общината ще продължат. Нашата задача е да осигурим честен изборен процес и да защитим волята на гражданите", обяви лидерът на ПП Асен Василев, който е в общината, заедно с почти цялата парламентарна група на коалицията с ДБ.

600 кандидати за 41 места в общинския съвет

За 41 места в общинския съвет има рекордните 600 кандидати. По избирателни списъци броят на имащите право на глас е 96 912. В общината са разкрити 151 избирателни секции, като две от тях са подвижни, а 20 са за хора със зрителни увреждания или затруднения в придвижването. Повече от 200 служители на МВР са ангажирани с охраната на обществения ред в изборния ден.

До 12 часа в Общинската избирателна комисия има десетки обаждания от председатели на секции, че наблюдатели пречат на нормалния изборен процес.

