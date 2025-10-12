Кристиано Роналдо се размина със световен рекорд и записа жесток антирекорд в историята на футбола

Кристиано Роналдо отново бе на крачка от историческо постижение по време на победата на Португалия с 1:0 над Ирландия в мача им от квалификациите за Мондиал 2026. Нападателят на Ал Насър се нуждае само от един гол, за да счупи световния рекорд, но пропиля златна възможност да го направи. След като за "мореплавателите" бе отсъдена дузпа за игра с ръка в наказателното поле, Роналдо се впусна в търсене на важния гол, който щеше да го направи водещ голмайстор в историята на квалификациите за Световната купа. Ударът му обаче бе блестящо спасен от Каоймин Келехер.

Роналдо пропусна да донесе победата на Португалия

През целия мач Кристиано беше изключително активен в атака, като постоянно търсеше гола, който да постави нов крайъгълен камък в легендарната му кариера. През първото полувреме той бе близо до това да отбележи с мощен удар извън наказателното поле, който се удари в гредата, а през второто полувреме най-добрата му възможност бе от близка дистанция, но не успя да реализира. Пропускът му от бялата точка все пак беше рекорден.

Футболистът с най-много пропуснати дузпи

След като пропусна да се разпише от дузпа срещу Ейре, Роналдо се превърна във футболиста, пропуснал най-много дузпи в историята на футбола. Той е и играчът, който е изпълнил най-много наказателни удари в историята на спорта. 40-годишният нападател също така държи рекорда за най-много отбелязани голове от бялата точка. Така Роналдо е собственик на всички върхови постижения що се отнася до дузпите.

С този пропуск рекордът за най-много голове в квалификациите за Световната купа остава поделен между Кристиано Роналдо и Карлос Руис от Гватемала, като и двамата имат по 39 гола. Капитанът на Португалия ще получи още една възможност да го прекъсне на 14 октомври, когато неговият отбор ще се изправи срещу Унгария у дома.

