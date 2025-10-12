Войната в Украйна:

Страхотно! Още един медал за България от Световното по борба в Унгария

12 октомври 2025, 12:08 часа 761 прочитания 0 коментара
Страхотно! Още един медал за България от Световното по борба в Унгария

Стоян Димов донесе пети медал за ветераните от Световното първенство по борба в Татабаня (Унгария). Българинът спечели бронзовото отличие след успех над американеца Томас Едвин Дорау с 6:2 в категория до 78 килограма на класическия стил, дивизия Д (56-60 години).

Бронз за Стоян Димов в Татабаня

Димов стигна до полуфиналите, където загуби от бъдещия шампион Николай Грицай (UWW) с 0:9, а преди това записа победа с туш над Мика Синконен (Финландия) и Ласло Фолди (Унгария) с 3:1.

Медали за българския тим спечелиха още Ремзи Осман (62 кг), който взе титла в свободния стил, Васил Атанасов (62 кг) се окичи със сребро при класиците, а бронз взеха Николай Георгиев (70 кг), Красимир Ганев (88 кг), а сега и Стоян Димов (78 кг) при класиците, съобщават от БФ Борба. / БТА

ОЩЕ: Главоломно! Българин е световен шампион по борба за 10-и път!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
борба информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес