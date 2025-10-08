Октомври е месец на градинарството: 5 неща, които трябва да направите в двора си

Октомври не е месец за релакс, а за интелигентна подготовка на двора ви. С малко усилия сега ще си осигурите, че през пролетта ще ви посрещне здрава и пищна градина, пълна с цветове.

Въпреки че есента носи по-студени дни и по-чести дъждовни периоди, които насърчават хората да си стоят на закрито, това не означава, че е време да приберете градинските инструменти. Напротив, октомври е ключов месец за правилната подготовка на градината ви за предстоящия сезон.

Джеймс Еванс, експерт по градинарство, посочва, че октомври е подходящият месец за подготовка, пише Mirror.

„Внимателното засаждане, резитба и подхранване през този период полагат основите за пролетта. Октомври е важен и за защитата на дивите животни, които търсят храна и подслон през по-студените месеци“, казва Евънс.

Правилната грижа за градината през октомври не само укрепва устойчивостта на растенията и тревните площи през зимата, но и спомага за опазването на естествената среда. Това поддържа естествения баланс в градината, което е от решаващо значение за здравословния растеж на растенията.

Засаждане на луковици

Ако все още не сте засадили пролетните си луковици, Джеймс съветва, че сега е идеалното време да го направите. Популярни сортове като лалета, нарциси и минзухари се нуждаят от достатъчно време, за да се установят преди зимните слани.

„Като засадите луковици през октомври, почвата ще бъде достатъчно топла и рохкава, за да позволи на луковиците да се вкоренят добре преди зимните слани“, обяснява Евънс и подчертава важността на внимателното планиране на засаждането: минзухарите цъфтят много рано, лалетата в средата на пролетта, а нарцисите по-късно, към края на сезона. Чрез комбиниране на различни видове, дори в една и съща цветна леха, можете да си осигурите непрекъснат поток от цветове през цялата пролет“, обяснява той.

Подрязване и почистване

Октомври е идеално време и за подрязване и почистване на цветни лехи от паднали листа и стъбла.

„Много тревисти многогодишни растения започват да умират през този период и ако не ги подредите, градината ще изглежда занемарена и ще се създадат благоприятни условия за развитието на вредители и болести, които се хранят с гниещи растителни остатъци“, предупреждава Евенс.

Важно е обаче да се отбележи, че не всички растения трябва да се подрязват.

„Някои по-издръжливи многогодишни растения, като например рудбекията, преживяват успешно зимата и осигуряват ценен подслон и хранителни източници за птиците. Затова е препоръчително да се въздържате от резитба на растения, които птиците използват, защото през студените месеци всяка помощ е много значима“, посочва Евънс.

Начини за опазване на чувствителни растения

„В някои райони първите обилни слани могат да се появят още през октомври“, отбелязва експертът.

Саксийните растения са особено чувствителни към студа, затова е препоръчително да ги преместите на защитени места по-близо до къщата или да ги защитите с агротекстил, слама или балонно фолио.

„Най-добре е саксийните растения да се поставят от южната или западната страна, до стена или жив плет, където те могат да се струпят и по този начин да създадат по-топъл микроклимат“, обяснява той.

За растенията в цветните лехи защитата с покривало е ключова. Експертът препоръчва материали като агротекстил или юта, които позволяват вентилация, но същевременно предпазват растенията от студ.

– Допълнителен слой мулч помага за изолация на почвата, задържане на влага и предпазва корените от резки промени в температурата – заключава той.

Превърнете градината си в зимен рай

Зимата е труден период за дивите животни, така че октомври е идеалното време да превърнете градината си в безопасно убежище, осигурявайки им вода, храна и подслон.

„Нещо толкова просто, като оставянето на слънчогледови глави, засаждането на местни дървета и храсти и поставянето на храна за птици, като енергийни барчета или пелети, осигурява така необходимия източник на храна“, казва Евънс.

Експертът препоръчва също така изграждането на къщичка за таралежи, която да осигури естествен подслон за тези полезни животни.

„Малко езерце или купа с вода, която редовно държите незамръзнала, ще бъде важен източник на вода за птиците“, добавя той.

Време е за последното косене на тревата

Октомври често е месецът, в който се извършва последното косене на тревата за годината. С понижаването на температурите и скъсяването на дните, растежът на тревата се забавя.

„Когато температурите паднат под 10 градуса по Целзий, тревата спира да расте. Косенето през много студени дни може да причини дългосрочни щети на вашата морава. От друга страна, твърде ранното спиране на косенето може да доведе до неравномерен вид и отслабване на тревата ви“, обяснява експертът Джеймс Еванс.

За окончателното косене се препоръчва да се спазва правилото за премахване на не повече от една трета от височината на тревата.

– Препоръчително е височината на ножовете на косачката да се регулира така, че тревата да остане малко по-дълга, което позволява по-добра аерация на почвата и допринася за запазване на здравето на тревата. Навременното и правилно извършено последно косене е ключово за поддържане на спретнатия вид на тревата през зимния период, както и за бързото и качествено ѝ възстановяване през пролетта – съветва той.