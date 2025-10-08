Промишленото производство в Германия е с по-голям спад от очакваното

Промишленото производство в Германия е отбелязало по-голям спад от очакваното през август. Това показват официални данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" , публикувани днес и цитирани от БТА.
На месечна база производството е спаднало с 4,3 на сто, след ръст от 1,3 на сто през юли. Анализаторите очакваха понижение от около 1 процент.
По данни на статистическата служба през август производството на капиталови стоки е намаляло с 9,6 на сто, а на потребителски стоки – с 4,7 на сто. Производството на междинни стоки е отбелязало по-умерен спад от 0,2 на сто.
Още: Промишленото производство в Испания нараства с най-бързи темпове от две години
Производството на енергия е намаляло с 0,5 на сто, докато строителната продукция е нараснала с 0,6 на сто. Изключвайки енергетиката и строителството, промишленото производство е спаднало с 5,6 на сто спрямо юли и с 5,1 на сто спрямо същия месец на 2024 г.
Като цяло индустриалното производство на годишна база се е понижило с 3,9 на сто, след ръст от 1,5 на сто през юли.
Спадът на руското промишлено производство продължава