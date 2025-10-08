Секторът на услугите в ЕС и еврозоната отбеляза спад

Производството в сектора на услугите е намаляло както в Европейския съюз, така и в еврозоната през юли, показват първоначалните оценки на Евростат. Сезонно изгладените данни сочат понижение от 0,1 на сто при услугите в ЕС и от 0,2 на сто в еврозоната спрямо юни. Месец по-рано производството в сектора остана без промяна в ЕС и се понижи с 0,1 на сто в еврозоната.

На годишна база секторът на услугите продължава да расте. В сравнение с юли 2024 г. производството на услуги се е увеличило с 1,8 на сто в ЕС и с 1,2 на сто в еврозоната.

В България

В България секторът на услугите е забавил леко ръста си до 0,7 на сто през юли на месечна основа, след като през юни нарасна с 0,8 на сто. През май бе отчетено увеличение с 1,2 на сто.

Секторът на услугите в България расте

На годишна база растежът също се забавя – до 1,5 на сто през юли спрямо 3,2 на сто през юни и 2,5 на сто през май.

По страни

Сред страните членки, за които има налични данни, най-високите месечни увеличения са регистрирани в Люксембург - 9,4 на сто, Белгия – 2,1 на сто и Румъния – 1,9 на сто.

Най-голям спад се наблюдава в Словакия - 1,8 на сто, Естония - 1,4 на сто и Словения - 1 на сто.

Инвеститорското доверие в еврозоната се подобрява над очакваното

Сред страните членки, за които има налични данни, най-голям годишен растеж е регистриран в Гърция – 15,8 на сто, Литва - 11,1 на сто и Дания - 9 на сто.

Най-голям годишен спад пък се наблюдава в Люксембург – 44 на сто, Австрия – 1,3 на сто и Словакия – 0,6 на сто.