Венци Стефанов с шокиращ разказ: Емисари на Ботев Пд искат от футболисти на Славия да продадат мача!

08 октомври 2025, 15:28 часа 422 прочитания 0 коментара
Венци Стефанов с шокиращ разказ: Емисари на Ботев Пд искат от футболисти на Славия да продадат мача!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов взриви футболната общественост у нас с шокиращ разказ. По думите му емисари на Ботев Пловдив са пристигнали в София, за да искат от играчи на „белите“ да „продадат“ предстоящия мач между двата тима. По думите на боса на най-стария столичен клуб въпросните хора са близки до собственика на „канарчетата“ като най-вероятно визира финансовия благодетел на пловдивчани Илиян Филипов.

Венци Стефанов е научил от играч на Славия 

Венци Стефанов заяви пред колегите от „Спортал“, че е научил за „схемата“ от един от футболистите на Славия. Той разкри, че опитът за „пробив“ не е бил направен по телефона, а на живо. В момента има пауза в Първа лига заради националните отбори. Славия гостува на Ботев Пловдив на 18 октомври от 15:00 часа на „Колежа“.

Илиян Филипов

Предстоящият двубой е много важен и за двата тима, които заемат 13-то и 14-то място във временното класиране с актив от по 10 точки. В последния кръг „белите“ се наложиха с 2:0 над Локомотив София, докато „жълто-черните“ победиха Ботев Враца с 2:1 като гост.

Хората на Ботев са дошли на крака в София 

„Емисари на Ботев Пловдив, близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача. Не по телефона, в София са дошли, един футболист ми докладва преди малко“, изригна президентът на най-стария столичен клуб.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
