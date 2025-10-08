Войната в Украйна:

Многомилионният иск срещу Ценко Чоков и сагата с КПК: Маркови автомобили са защитени от съда

08 октомври 2025, 15:24 часа 523 прочитания 0 коментара
Многомилионният иск срещу Ценко Чоков и сагата с КПК: Маркови автомобили са защитени от съда

Искът от близо 3,2 милиона лева срещу скандалния кмет на село Галиче Ценко Чоков от Антикорупционната комисия преди 7 години потъна в небитието, след като Софийският градски съд (СГС) отхвърли дори занижената държавна претенция към Чоков. Припомняме, че в искът са описани над 260 имота – предимно земеделски (ниви, лозя, дворни места и 56% от апартамент от 236 квадрата в "Студентски град", София), както и четири автомобила.

Именно превозните средства са описани детайлно, а причините за иска бяха обвиненията срещу Чоков, че е организирал въоръжена престъпна група, давал е незаконно заеми и е организирал отвличане. Оказа се обаче, че впоследствие претенцията от страна на държавата към него е намалена до малко над 2,1 милиона лева, или почти 150 имота и автомобилите:

  • Мерцедес, модел АМГ ГЛЕ 63 С, дата на първа регистрация 04.12.2015 г., собственост на Ценко Чоков;
  • Нисан, модел Патрол, дата на първа регистрация 08.05.1991 г., собственост на Ценко Чоков;
  • Мерцедес, модел ЦЛА 220, дата на първа регистрация 20.06.2013 г., собственост на семейството;
  • Мерцедес, модел Ц 180, дата на първа регистрация 26.02.2013 г. собственост на семейството;

Още: Ценко Чоков и КПК: Конфискация на 260 имота. Конфискация на 150 имота. Без конфискация, с обезщетение за Чоков - засега

Снимка: БГНЕС

Защо съдът взе решение в полза на кмета?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Причините са свързани с факта, че нямало "значително несъответствие" (над 150 хиляди лева за целия проверяван период) между имуществото му и нетния му доход съгласно Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ), гласи съдебното решение. Дори и обаче да бе изпълнено това условие, казва съдът, то пак искът нямаше да бъде уважен, защото трябва да бъде установена някаква престъпна дейност или административно нарушение, заради което е придобито съответното имущество, а при Чоков такова нещо не е налице. Съответно няма и причина за конфискация.

Още: ВКС потвърди 5-годишната ефективна присъда на бившия кмет на Галиче Ценко Чоков

Изрично в съдебното решение пише, че макар при организираната престъпност връзки да се доказват трудно, то Антикорупционната комисия трябва да докаже по обоснован начин, че дадено имущество е придобито по престъпен начин. В случая с Чоков това не е направено, макар че той е признат за виновен за отвличане – само че по това обвинение "не се твърди и не се доказва връзка между тази дейност и процесното имущество, съобразно разпределената доказателствена тежест". Отделно, Чоков е оправдан, че е ръководил организирана въоръжена престъпна група.

Източник: СГС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Дело СГС антикорупционна комисия иззети Ценко Чоков
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес