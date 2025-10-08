Многомилионният иск срещу Ценко Чоков и сагата с КПК: Маркови автомобили са защитени от съда

Искът от близо 3,2 милиона лева срещу скандалния кмет на село Галиче Ценко Чоков от Антикорупционната комисия преди 7 години потъна в небитието, след като Софийският градски съд (СГС) отхвърли дори занижената държавна претенция към Чоков. Припомняме, че в искът са описани над 260 имота – предимно земеделски (ниви, лозя, дворни места и 56% от апартамент от 236 квадрата в "Студентски град", София), както и четири автомобила.

Именно превозните средства са описани детайлно, а причините за иска бяха обвиненията срещу Чоков, че е организирал въоръжена престъпна група, давал е незаконно заеми и е организирал отвличане. Оказа се обаче, че впоследствие претенцията от страна на държавата към него е намалена до малко над 2,1 милиона лева, или почти 150 имота и автомобилите:

Мерцедес, модел АМГ ГЛЕ 63 С, дата на първа регистрация 04.12.2015 г., собственост на Ценко Чоков;

Нисан, модел Патрол, дата на първа регистрация 08.05.1991 г., собственост на Ценко Чоков;

Мерцедес, модел ЦЛА 220, дата на първа регистрация 20.06.2013 г., собственост на семейството;

Мерцедес, модел Ц 180, дата на първа регистрация 26.02.2013 г. собственост на семейството;

Защо съдът взе решение в полза на кмета?

Причините са свързани с факта, че нямало "значително несъответствие" (над 150 хиляди лева за целия проверяван период) между имуществото му и нетния му доход съгласно Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ), гласи съдебното решение. Дори и обаче да бе изпълнено това условие, казва съдът, то пак искът нямаше да бъде уважен, защото трябва да бъде установена някаква престъпна дейност или административно нарушение, заради което е придобито съответното имущество, а при Чоков такова нещо не е налице. Съответно няма и причина за конфискация.

Изрично в съдебното решение пише, че макар при организираната престъпност връзки да се доказват трудно, то Антикорупционната комисия трябва да докаже по обоснован начин, че дадено имущество е придобито по престъпен начин. В случая с Чоков това не е направено, макар че той е признат за виновен за отвличане – само че по това обвинение "не се твърди и не се доказва връзка между тази дейност и процесното имущество, съобразно разпределената доказателствена тежест". Отделно, Чоков е оправдан, че е ръководил организирана въоръжена престъпна група.

