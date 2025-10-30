Подготовка на ябълките и крушите за зимата: Как се прави, за да дадат богата реколта следващата година

Правилните грижи за крушите и ябълките в градината през октомври осигурява не само успешно презимуване на овошките, но и богата реколта през следващия сезон. Есента е време, когато градината се нуждае от специално внимание и овошните дръвчета не са изключение. След прибирането на реколтата насажденията са изтощени и се нуждаят от помощ, за да се възстановят преди настъпването на зимата.

Есенна подготовка на ябълките и крушите за успешно презимуване и богата реколта през следващата година

В периода на плододаването дърветата изразходват много енергия за образуване на плодове и силата им се изчерпва. Ако не им се обърне необходимото внимание, кората на овошките може да се напука поради температурни колебания, а корените са изложени на риск от замръзване. Крушите са особено уязвими към студ и екстремни метеорологични условия, така че те също изискват специално внимание. В централните и северните райони е важно да се отстранят листата на дърветата, да се варосват и да се полеят, за да се възстанови влагата през октомври. В южните райони може да се извърши и лека санитарна резитба, ако есента е топла.

Основните задачи при подготовката на ябълковите и крушовите дървета за зимата са следните: укрепване на корените, защита на стволовете от замръзване и напукване, предотвратяване на болести.

За тази цел започнете с почистване и разрохкване на почвата. Отстранете падналите листа, изгнилите плодове и плевелите, в които зимуват гъбични спори и ларви на вредители. Разрохкайте почвата на дълбочина 10 см по периметъра на короната и на растояние 5 см близо до ствола. Избягвайте да раздробявате почвата на малки парчета. Големите буци задържат влагата по-добре.

Торенето и варуването са следващата стъпка в подготовка на овошките за зимата. Азотните торове не се използват през есента, тъй като стимулират растежа на леторастите, което е вредно преди зимата. Използват се само фосфорно-калиеви смеси или дървесна пепел, които укрепват тъканта на дървото и повишават устойчивостта на замръзване. Ако крушите се отглеждат в кисели почви, които се торят с доломитово брашно или тебешир, за да се предотвратят болестите по плодовете.

Варосването е следващата стъпка. То предпазва кората от слънчево изгаряне и напукване. Стволът и основите на скелетните клони се варосват до 1,5 метра височина с варов разтвор или готова градинска смес с добавен меден сулфат.

В северните и източните райони младите дървета се увиват допълнително в зебло или нетъкан материал. Стволовете на дърветата се мулчират със сухи листа или компост с дебелина на пласта 5-7 см.

След като листата паднат напълно, напръскайте с разтвор на урея (500 гр на 10 литра вода), който унищожава гъбични спори и вредители, подготвящи се за зимата.

