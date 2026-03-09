Подготовка на ягоди за новия сезон през март

Пролетта е решаващо време за ягодите. Правилната подготовка през този период пряко влияе върху това дали ще имате пълни кошници с плодове или само буйна зеленина.

Ето подробно ръководство за това как и кога да подготвите ягодова леха за новия сезон в нашия регион.

Кога да започнем почистването

Още: Повече малини без много усилия: Ето тази ключова стъпка прави разликата

Идеалното време за първо навлизане в ягодова леха е ранна пролет , веднага щом почвата е изсъхнала достатъчно, за да можете да ходите по нея, без да правите кал (обикновено в края на февруари или през март, в зависимост от климата и надморската височина).

Признак за начало: Когато забележите първите признаци на пробуждане на растителността – появата на млади, светлозелени листа в самия център на храста (сърцевината на ягодата).

Метеорологични условия Изберете слънчев и сух ден. Това ще помогне на раните по растенията да заздравеят по-бързо, предотвратявайки разпространението на гъбични заболявания.

Стъпка по стъпка: Приготвяне на ягоди

Още: Кога да засеете ягоди за разсад, така че да имате сладки плодове и пълни касетки

Почистване на стари листа

Това е най-важната стъпка. Старите, сухи и болни листа са източник на инфекция (петна, сива плесен) и дом за вредители, които са презимували там.

Процедура: Използвайте ножица или внимателно отстранете всички сухи, почернели или петнисти листа на ръка. Не забравяйте да ги отстраните от ягодовата леха и да ги изгорите или изхвърлите от градината – не ги компостирайте, тъй като могат да съдържат патогени.

Грижи за ягодите през октомври: 3 грешки, които могат да ви оставят без реколта следващата година

Внимание: Внимавайте да не повредите „сърцето“ на растението (централната част, от която се появяват нови листа). Ако дърпате на ръка, дръжте растението близо до земята с едната ръка, за да не го издърпате с корените.

Още: В началото на март: Ето как са задължителните първи грижи за ягодите

Премахване на раната

Ако не сте премахнали лозите, които разпространяват ягодата от есента, направете го сега. Те източват майчиното растение от енергията, от която то сега се нуждае, за да развие цветове и плодове.

Окопаване и аериране

Ягодите обичат рохкава почва. Леко прекопайте почвата около разсада (не по-дълбоко от 2–3 см, за да не повредите плитките корени), за да разрохкате почвата и да позволите на корените да „дишат“.

Още: Време е засаждане на разсад ягоди: Какво трябва да знаете за него

Мулчиране

Когато почвата се затопли достатъчно (обикновено преди цъфтежа), поставете слама, борови иглички или специално фолио около ягодите .

Той задържа влагата в почвата, предотвратява растежа на плевели и най-важното - поддържа плодовете чисти и не им позволява да лежат директно на земята, като драстично намалява гниенето на плодовете.