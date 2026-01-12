Подрежете тези растения през януари за по-здрава и по-жива градина през пролетта

Януари е месецът, в който повечето растения за открито са в латентно състояние. Пролетта е след месеци, което кара градинарите да се чувстват сякаш няма какво да правят навън в градината си. И все пак има много дървета и храсти, които могат да се възползват от резитбата си през януари. Повечето вредители и болести също са в латентно състояние през зимата, което означава, че растенията могат да запечатат всички порязвания, които правите, докато заплахите за здравето им са минимални. За „кървящите“ дървета резитбата по време на латентно състояние им позволява да запазят повече от енергията, съхранена в сока им, което ги прави по-способни да се борят с вредители и болести, когато дойде пролетта.

Някои плодоносни дървета и храсти цъфтят върху „нови издънки“, които растат през пролетта или лятото. Подрязването на тези растения по време на покой не пречи на техния график за цъфтеж и образуване на плодове. Добро правило е: Ако растението ви цъфти през пролетта, подрязвайте го през лятото; ако цъфти през лятото, януарската резитба обикновено е достатъчна. За широколистни дървета и храсти, които се нуждаят от оформяне, зимата може да е чудесно време за подрязване, защото можете по-добре да видите формата на растението, след като е пуснало листата си.

Преди да се отправите към януарския студ, за да направите резитба, имайте предвид, че прекалено усърдната резитба ограничава способността на растението да събира слънчева енергия и може да го отслаби, правейки го по-податливо на болести и вредители. Запомнете правилото „трите Д“ на резитбата : Ограничете резитбата си до мъртви, повредени или болни клони или пръчки.

Нови дървесни хортензии

Опознайте хортензиите си, преди да грабнете градинските си ножици. Някои хортензии цъфтят на млади клони и е добре да се подрязват през януари. Те включват гладки хортензии (Hydrangea arborescens) и метличасти хортензии (Hydrangea paniculata). Те цъфтят от лятото до есента на клони, които са пораснали през същата година. За разлика от тях, едролистните хортензии (Hydrangea macrophylla) и дъболистните хортензии (Hydrangea quercifolia) трябва да се подрязват през лятото, след като са прецъфтяли. Подрязването на „нови“ хортензии ще ви позволи да оформите храста по ваш вкус, както и ще позволи на растението да насочи енергията си от безжизнените клони към здрави.

Дрянчета

Дърветата дрян (Cornus spp.) се предлагат в дървесни и храстови разновидности. Въпреки че и двата вида се възползват от резитба за насърчаване на цъфтежа, е важно да знаете различните сезони, когато трябва да ги подрязвате. Дърветата дрян цъфтят през пролетта върху пъпки, които са образували върху миналогодишната дървесина. Въпреки че можете да подрязвате дърветата, когато са в латентно състояние през януари, вероятно ще загубите част от пролетния им цъфтеж, така че е най-добре да ги подрязвате в края на лятото, след като са прецъфтели. Храстите дрян обаче цъфтят върху „нова дървесина“, така че е най-добре да се подрязват от януари до началото на пролетта.

Гинко дървета

Гинко дърветата (Ginkgo biloba), известни още като дървета Maidenhair, могат да растат много високи и широки, което кара някои хора да обмислят „подрязване“ на дървото, за да контролират растежа му, но както и при крепните мирти, това може да бъде фатално за дървото. По-добре е да премахнете ниско висящите клони, за да осигурите свободен проход отдолу, особено ако дървото граничи с тротоар или пътно платно. Можете също така да премахнете издънките в основата на дървото, за да насърчите растежа на основното стъбло. Късната есен и зимата са най-подходящото време за резитба на дървото, когато то е в латентно състояние и произвежда малко сок.

Дъбови дървета

По-младите дъбови дървета (Quercus spp.) могат да се възползват от премахването на кръстосани клони през януари, докато по-старите дъбове рядко се нуждаят от резитба, освен в случаите на умиращи или мъртви клони, чието премахване може да подобри вашата безопасност и безопасността на вашия дом. За по-високи дървета и големи клони потърсете услугите на професионален арборист. Дъбовете са едни от малкото дървета, при които се препоръчва да се „боядиса“ скорошно отрязана част с боя за дървета. За повечето дървета това не се препоръчва, но при дъбовете боядисването на дървото с превръзка за рани може да предотврати увяхването на дъба - гъбичка, която може да убие дъбовете.

Ябълкови дървета

Тъй като ябълковите дървета (Malus spp.) дават плодове на двугодишна дървесина, резитбата на по-старите клони помага за поддържане на продуктивността на дървото. Както повечето овощни дървета, ябълковите дървета се нуждаят от много светлина, за да произвеждат цветове и след това плодове. Резитбата помага да се отворят клоните към светлината, което води до по-добра реколта. Подрязването на дървото във форма на коледна елха може да насочи слънчевата светлина към долните клони. Средата на януари до средата на февруари е отлично време за резитба на ябълкови дървета, тъй като ябълковите дървета са много студоустойчиви. Резитбата по-късно от март може да доведе до това тези овощни дървета да произвеждат клони и листа, а не плодове.

Крушови дървета

Подобно на ябълковите дървета, крушовите дървета (Pyrus communis) се подрязват във форма на коледна елха, където централен лидер расте на върха на дървото, докато страничните клони се разпростират под по-широки ъгли, докато се движим от върха към основата на дървото. Януари до началото на април са ключови периоди за подрязване на крушовите дървета, докато дървото все още е в покой. Ограничете подрязването на младите дървета до оформяне на дървото и премахване на издънките, растящи от основата на дървото. По-старите дървета обаче ще дадат повече плодове, след като бъдат енергично подрязани.