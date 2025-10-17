Подсилете градинската почва си през есента с това евтино хранително вещество

Повечето градинари разбират, че една процъфтяваща градина започва със здрава почва. Понякога те се опитват да постигнат здрава градинска почва с помощта на обикновени кухненски съставки . Друг път те ще се обърнат към засаждане на определени билки в градините, за да обогатят почвата по естествен път . Има обаче някои по-малко известни решения, които да дадат тласък на градинската почва за здравословен растеж на растенията. Вземете например базалтов каменен прах. Той е хранителна бомба. Той не само осигурява на почвата основни хранителни вещества за растенията като фосфор, калий и калций, но също така съдържа добро количество микроелементи като манган, бор, мед и цинк.

Това обаче не е всичко. Каменният прах може също да помогне за задържането на хранителните вещества в почвата, да регулира pH на почвата и да подобри структурата ѝ. И най-хубавото? Въпреки че е по-малко известен, той е лесно достъпен в повечето магазини за градинарство и онлайн магазини. Сега можете просто да го поръсите и смесите с горния почвен слой на вашата градина и сте готови. Но ще получите по-добри резултати, ако разберете какво представлява, как работи и как да го използвате правилно.

Какво е базалтов скален прах и как работи?

Базалтовият скален прах, или просто скален прах, е страничен продукт от добив на вулканични скали или базалт. Прахът започва като базалт, който е магмена скала, образувана, когато магмата и лавата се охладят. Скалата се раздробява и смила на копринен, сив прах, т.е. скалният прах. И тъй като базалтът е мафична магмена скала, той е особено богат на желязо и магнезий, заедно с другите растителни хранителни вещества, споменати по-горе. Освен това, когато го добавите към почвата, той не просто изхвърля всички хранителни вещества наведнъж.

Вместо това, той подхранва градината ви бавно и постоянно, понякога в продължение на до пет години, така че няма да е необходимо да го прилагате отново всяка година. Освен това, той не насища почвата с излишни хранителни вещества и освобождава само това, което растенията действително могат да използват: без замърсяване, без натрупване, само здрава, процъфтяваща почва. Що се отнася до това как базалтовият скален прах фиксира pH на почвата, това може да се обясни с наличието на калциеви и магнезиеви силикати в него.

Когато се добавят към почвата, те се превръщат в бикарбонати, които спомагат за повишаване на pH на почвата и неутрализиране на киселинните почви. И накрая, добавянето на базалтов скален прах придава на почвата рохкава, ронлива структура чрез увеличаване на образуването на агрегати. Това позволява на почвата да задържа повече влага и хранителни вещества, което е много полезно за процъфтяващите и здрави растения.

Използване на базалтов скален прах за обогатяване на градинската почва

Започнете с анализ на почвата. Есента често е най-подходящото време от годината да започнете да тествате качеството на почвата си . Това е важно, защото въпреки всичките си магически свойства, базалтовият прах няма да ви е от полза, ако не го използвате правилно. Например, ако в почвата ви липсва здравословна микробна активност, минералите в базалтовия прах просто ще си стоят там, без никога да правят нищо.

Следователно, може да искате да го смесите с компост, тъй като в противен случай, прахът от скален базалт е просто куп неразтворими минерали. Що се отнася до количествата на приложение, започнете с ниски количества, точно както би трябвало за всяко подобрител на почвата. Тествайте малка част от градината си, преди да преминете към пълноценно приложение. Въпреки това, ако го използвате за дърво, нанесете около една чаша за всеки един сантиметър от диаметъра на ствола.

Ако го използвате за трева, поръсете около 14 до 24 килограма на всеки 90 квадратни метра от моравата си и полейте веднага след това, за да помогнете на хранителните вещества да се утаят. Що се отнася до градините, смесете около 2 до 4,5 килограма на всеки 9 квадратни метра почва преди засаждане. Ако растенията вече са се установили, просто поръсете малко количество върху почвата и след това полейте или полейте с гребло, за да го смесите.