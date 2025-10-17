Тръмп призова Украйна да тръгне напред: Украински оценки какво трябва за това

"Няма да преминем в настъпление с едно решение на Съединените щати. Това е нашата задача и трябва да се подготвим, а решението на Тръмп не играе голяма роля тук". Това заяви пред УНИАН украинският военен Игор Луценко, съосновател на Центъра за поддръжка на въздушното разузнаване. Така той коментира думите на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна искала да тръгне в атака и той ще говори с украинския си колега Володимир Зеленски за това и ще вземе решение. Преди време Тръмп коментира, че Украйна е като отбор в колективен спорт, който само се защитава и макар да го прави добре, за да победи трябва и да атакува – Още: Тръмп: Разочарован съм от Путин, той загуби 1,5 милиона войници, икономиката му ще се срине (ВИДЕО)

По думите на Луценко, ако САЩ искат да подкрепят украинска контраофанзива, то трябва да дадат на Украйна оръжия, с които да сваля руски самолети – щурмова и стратегическа авиация. Това не значи Patriot, добави той. И още – достатъчно на брой ракети за HIMARS, за да има огнево покритие за пробив. "Тоест, това, което правим сега с дронове – всяка вечер да унищожаваме техниката, която открием, някои от техните укрепления, които открием – същото може да се направи много по-бързо и по-ефективно, с помощта на американски ракети", продължи той. И подчерта – САЩ нито дават оръжейни системи за сваляне на руски военни самолети, нито дават достатъчно ракети за системи за залпов огън като HIMARS. Защо – защото по принцип Тръмп иска да поддържа бизнес отношения с Русия. Затова за всяко оръжие той почва да играе игра с много приказки – да дадем или не.

Луценко казва и друго – по негово мнение, и Украйна, и Русия се опитват да пазят някакви резерви за по-голяма операция. Според него, какви са те от украинска страна знае само главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски. Луценко коментира и, че при по-добра организация на мобилизацията в страната може да се съберат още 100 000 – 150 000 войници и те да са ядрото на групи за по-мащабна офанзива. Но наскоро бившият главнокомандващ и настоящ украински посланик във Великобритания генерал Валерий Залужни публикува авторска позиция (тя е посветена на развитието на оръжейните технологии като начин да се справиш с по-мощен противник, а Залужни изрично обръща внимание как плановете на Украйна за лятна контраофанзива през 2023 година "мистериозно" изтичали към Русия), че операции като тази в Курск струват много като ресурс, а и струпването на необходимите като количество сили за голям пробив се вижда далеч по-лесно при наличието на толкова много дронове и съвременни технологични средства за разузнаване. Съответно, дори да има тактически пробив, той трудно се превръща в оперативен - в Курск стана така, първо украинците влязоха напред и за половин година не превърнаха тактически си успех от около 1200 квадратни километра в оперативен, сега руснаците стигнаха до сухопътни атаки в Суми и не могат да напреднат на повече от около 5 километра навътре след границата.

Същевременно пред Politico неназован украински източник заяви, че страната му може да тръгне в офанзива, но всичко зависело от качеството и количеството на западните оръжия, с които разполага. Затова е и толкова важно какво ще излезе след днешната среща в Белия дом на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Украинският президент вече коментира, че сегашната руска офанзива в Донабс може да е последната дотук в пълномащабната война и през 2026 година да има примирие.

