ЕС посяга към частни банкови сметки, за да влее още руски пари към 140-те млрд. евро за Украйна

Европейският съюз е на път да използва паричната стойност от 140 милиарда евро на замразени руски държавни активи, за да финансира мегазаем за Украйна. Само че Европейската комисия иска още повече руски пари да бъдат насочени към Киев, показва документ, който е бил получен от Politico и след това цитиран от брюкселското издание. По-голямата част от замразените активи се намират в белгийския финансов депозитар Euroclear. Но допълнителни 25 милиарда евро са в частни банкови сметки в целия блок - затова изпълнителният орган на ЕС планира да обсъди използването на тези средства за отпускане на още заеми за украинците.

Още: Директорът на ЕЦБ с позиция относно замразените руски активи

"Следва да се обмисли дали инициативата за репарационния заем може да бъде разширена и да обхване други обездвижени активи в рамките на ЕС", се казва в документа, който Комисията е разпространила към държавите членки преди срещата на посланиците по темата в петък, 17 октомври.

Посочена е обаче и пречка: "Правната осъществимост на разширяването на подхода на репарационния заем към такива активи не е оценена подробно. Такава оценка трябва да бъде направена, преди да се вземе решение за по-нататъшни стъпки".

Още: Rheinmetall прави за Украйна хибрид от танк и ПВО система - и то с руски пари

Дискусиите

Документът очертава „принципите на проектиране“ на инициативата за репарационен заем за Украйна, която ще бъде обсъдена преди срещата на върха на ЕС в Брюксел следващата седмица. Очаква се лидерите на ЕС да проведат широка дискусия по инициативата и да призоват Еврокомисията да представи предложение за заема. Длъжностни лица от ЕС очакват законопроектът да бъде готов бързо и да послужи като платформа за по-нататъшни преговори.

Финансовите министри от ЕС ще обсъдят законопроекта на следващата си среща през ноември.

Тези гаранции биха осигурили „достъп до необходимата ликвидност, когато е необходимо, за да се удовлетвори всяко искане за гаранция“, т.е. да се позволи незабавно изплащане, пише още в документа.

Още: ЕС засилва натиска върху Белгия заради замразените руски активи

Снимка: iStock

Следващият бюджет на ЕС ще помага за отбраната на Украйна

Следващият седемгодишен бюджет на ЕС от 2028 г. ще поеме националните гаранции „с адекватно покритие в рамките на резерва“ - това е финансова гаранция, че Брюксел може да изпълни своите задължения.

След отпускането на заема парите ще бъдат използвани за „развитие на технологичната и индустриалната база на Украйна в областта на отбраната и нейната интеграция в европейската отбранителна промишленост“, както и за подкрепа на националния бюджет на страната, но „при спазване на подходящи условия“.

Още: Още милиарди от ЕС за Киев: Руски пари ще финансират украински дронове (ВИДЕО)

Опасения, че Русия ще прати армия от адвокати

Други принципи на проектиране включват национални гаранции за заема, което е ключово изискване на Белгия. Тя се опасява, че Москва може да изпрати армия от адвокати, за да си върне санкционираните пари.

„Трябва да се създаде солидна структура за гаранции и ликвидност, за да се гарантира, че ЕС винаги може да изпълнява задълженията си към Euroclear. За тази цел се предлага да се изгради система от двустранни гаранции от държавите членки към Съюза", пише в документа, цитиран от Politico.

Още: ЕС се провали с огромния заем от руски замразени активи за Украйна