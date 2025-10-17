Войната в Украйна:

Украинците правят непростима грешка с военните си полигони: Жертвите ще растат (ВИДЕО)

Неколкократно вече имаше руски ракетни удари срещу полигони на украинските сухопътни сили, където се обучават военните, тези атаки доведоха и до много жертви и ранени. Въпреки това украинското командване не си взема поука и тренировъчните центрове биват възстановявани след такива удари и продължават да функционират - на същото място. Съответно това води до нови удари от руска страна. Ако местоположението на тези полигони не се променя, в бъдеще ще има още жертви. Това заяви украинският депутат Анна Скороход в телевизионно интервю.

Тези съоръжения датират от съветско време и дори безпроблемно могат да бъдат намерени в Google Maps, което прави вероятността от по-нататъшни атаки срещу тях много висока, добави тя.

Припомняме, че за такива случаи бе съобщавано, например, в Николаевска и Черниговска области.

