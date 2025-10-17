Путин говорил за история от IX век и тотално отегчил Тръмп: генезисът на промяната в политиката му

"Разочарован съм", "Русия е хартиен тигър", Украйна може да си върне всички загубени територии, може да им пратя ракети "Томахоук" - това излезе през устата на американския президент Доналд Тръмп през последните седмици, което беше рязка промяна в реториката му за войната в Украйна. Преди това той, едва ли не, не искаше да ядосва руския диктатор Владимир Путин, за да не го откаже от преговорите за мир. Видя обаче, че стопанинът на Кремъл всъщност изобщо не желае прекратяване на огъня. Кога и как чашата е преляла?

Според Financial Times това е станало по време на срещата на Тръмп с Путин в Анкъридж (щата Аляска) на 15 август. Тогава руският диктатор е отегчил републиканеца с "лекция по история" и е отхвърлил примирие срещу частично вдигане на санкциите спрямо Москва - идея, предложена от американския президент. Това споделят пред изданието западни, украински и руски източници.

Лекцията на Путин

Според материала Путин е заявил, че войната ще приключи само с капитулацията на Украйна и прехвърлянето на допълнителни територии от Донбас към Русия. След това той се впуснал в монолог за руската история, споменавайки Рюрик - основател и княз на Новгород от IX век, княза на Киевска Рус Ярослав I Мъдри и Богдан Хмелницки - украински хетман на запорожките казаци в Украйна, образувал Казашкото хетманство през XVII век, присъединено по-късно към Руското царство.

Изненадан, Тръмп е повишил глас няколко пъти, преди да прекрати срещата и да отмени планирания работен обяд, твърди Financial Times.

Твърди се, че Вашингтон е предложил да признае анексирането на Крим и да настоява за частично изтегляне на украинските войски в замяна на прекратяване на огъня, но Путин е отказал и тази щедра отстъпка, настоявайки за пълен контрол над Донецка и Луганска област

Повратна точка

Източници са споделили пред изданието, че този разговор е станал повратна точка - след срещата в Аляска Тръмп започнал да се дистанцира от Путин и да се приближава все повече към позициите на Киев: С креативност и умна стратегия Зеленски печели благоволението на Тръмп: "Томахоук" срещу украински дронове?

Белият дом описа разговорите като „продуктивни“, но Москва признавала в частен план, че срещата „можеше да мине по-добре“.

По време на дискусионния клуб "Валдай" в началото на октомври Путин дори се пошегува, че „не е изнасял лекция на Тръмп по украинска история“: Путин след 3,5 години буксуване в Украйна: Украинската армия е нищо особено - работническо-селска (ВИДЕО).

Двамата лидери сега се готвят за нова среща в Будапеща, която ще се състои максимум две седмици след посещението на украинския лидер Володимир Зеленски в Белия дом, по думи на Тръмп. В Овалния кабинет пък дискусиите ще се съсредоточат върху евентуалните доставки на ракети „Томахоук“ от САЩ за Украйна.