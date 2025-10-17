Убил собствената си майка: Най-младият руски войник бе убит в Украйна

18-годишният Максим Насиловски от Мурманск е бил убит във войната в Украйна. Насиловски е роден на 20 октомври 2006 г., а датата на смъртта му е 30 ноември 2024 г. Така той става най-младият руски войник загубил живота си във войната. Когато е едва на 17 години Максим намушква смъртоносно майка си. За деянието си получава 5,5 години затвор. Само два дни след обявяването на присъдата Насиловски е изпратен на фронта, където намиар смъртта си, съобщи NEXTA.

Killed His Mother — Then Went to War: Russia’s Youngest Fighter Dies in Ukraine



An 18-year-old from Murmansk, Maksim Nasilovsky, was killed in the war in Ukraine just a month after his 18th birthday.



He had been serving a prison sentence for murdering his own mother but was… pic.twitter.com/s5jsLxauBH — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

Няма желаещи

Припомняме, че в последните месеци намалява броят на руснаците, които сключват договори с Министерството на отбраната в Москва - респективно, с армията. През второто тримесечие на 2025 г. 37,9 хиляди души са получили плащания за подписване на договор с руското МО, според данните за разходите от федералния бюджет, които са проучени от разследващото местно издание "Важни истории". В сравнение със същия период през 2024 г. броят на хората, които се присъединяват към руската армия, е спаднал 2,5 пъти – тогава 92,8 хиляди души са получили бонуси за подписване на договор.

