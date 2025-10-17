Войната в Украйна:

Ударил майка си по главата: Задържаха мъж за домашно насилие

17 октомври 2025, 14:54 часа 328 прочитания 0 коментара
Ударил майка си по главата: Задържаха мъж за домашно насилие

Мъж на 57 години от Монтана е задържан за проявено домашно насилие над 80-годишната си майка в дома ѝ в село Долно Белотинци, община Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Към 14:55 вчера в полицията е получен сигнал за битов скандал в Долно Белотинци. При пристигане на място в селото дежурният екип установил, че възрастната жена е била ударена по главата от сина си. Той е задържан за денонощие с полицейска заповед, а пострадалата е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана. Образувано е досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс.  

Още: Пробол я в бедрото: Мъж е задържан под стража за домашно насилие

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през първите шест месеца на тази година в региона има 58 случая на домашно насилие, при които са издадени заповеди за незабавна защита, а за същия период на миналата година има 45 случая. През август и септември също има няколко случая на упражнено домашно насилие в семейството. В повечето от случаите насилието е от мъж към съпруга или партньорка в семейството или от деца към възрастни родители. Има и случаи на насилие от родители към малолетни или непълнолетни деца.

Още: Заплашил с убийство жена: Задържаха мъж за домашно насилие

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие побой задържан информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес