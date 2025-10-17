Ударил майка си по главата: Задържаха мъж за домашно насилие

Мъж на 57 години от Монтана е задържан за проявено домашно насилие над 80-годишната си майка в дома ѝ в село Долно Белотинци, община Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Към 14:55 вчера в полицията е получен сигнал за битов скандал в Долно Белотинци. При пристигане на място в селото дежурният екип установил, че възрастната жена е била ударена по главата от сина си. Той е задържан за денонощие с полицейска заповед, а пострадалата е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана. Образувано е досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през първите шест месеца на тази година в региона има 58 случая на домашно насилие, при които са издадени заповеди за незабавна защита, а за същия период на миналата година има 45 случая. През август и септември също има няколко случая на упражнено домашно насилие в семейството. В повечето от случаите насилието е от мъж към съпруга или партньорка в семейството или от деца към възрастни родители. Има и случаи на насилие от родители към малолетни или непълнолетни деца.

