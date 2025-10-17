Семейството на Лайнъл Ричи ще се увеличи с ново попълнение (СНИМКА)

Моделът и модна икона София Ричи разкри, че е бременна с второто си дете от съпруга си, музикалния продуцент Елиът Грейндж. Новината беше обявена лично от нея чрез публикация в Instagram в четвъртък, която веднага привлече вниманието на феновете и медиите по цял свят. 27-годишната дъщеря на легендарния музикант Лайнъл Ричи сподели огледално селфи, на което позира, показвайки красиво оформеното си бременно коремче. Кадърът беше придружен от закачливия надпис: "Напът съм да стартирам тези бебета" - препратка към нейната собствена модна линия и предприемаческия ѝ дух.

Първата бременност на София

Новината идва година след като София и Елиът посрещнаха първото си дете - дъщеричката, която се появи на бял свят през 2024 г.

В интервю за списание Vogue през януари 2024 г. София Ричи споделя, че по време на първата си бременност е избрала да запази новината в тайна, за да защити своето и на съпруга си психично здраве и личното им пространство. Тя признава, че преживяването е било предизвикателно и изпълнено с неизвестни. „Бременността може да бъде плашеща – не подозирах, че има толкова много етапи и изследвания, през които трябва да се премине. За мен беше важно да останем спокойни и обединени като двойка,“ разказва тогава моделът.

Двойката сключи брак през април 2023 г. на луксозна и романтична церемония във Франция, на която бяха поканени много знаменитости. Сред гостите бяха Парис Хилтън и Камерън Диас.