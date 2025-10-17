Войната в Украйна:

Семейството на Лайнъл Ричи ще се увеличи с ново попълнение (СНИМКА)

17 октомври 2025, 14:51 часа 0 коментара
Семейството на Лайнъл Ричи ще се увеличи с ново попълнение (СНИМКА)

Моделът и модна икона София Ричи разкри, че е бременна с второто си дете от съпруга си, музикалния продуцент Елиът Грейндж. Новината беше обявена лично от нея чрез публикация в Instagram в четвъртък, която веднага привлече вниманието на феновете и медиите по цял свят. 27-годишната дъщеря на легендарния музикант Лайнъл Ричи сподели огледално селфи, на което позира, показвайки красиво оформеното си бременно коремче. Кадърът беше придружен от закачливия надпис: "Напът съм да стартирам тези бебета" -  препратка към нейната собствена модна линия и предприемаческия ѝ дух.

View this post on Instagram

A post shared by Sofia Richie Grainge (@sofiagrainge)

Още: Чарли Пут разкри, че ще става баща с ВИДЕО към новата си песен

Първата бременност на София

Новината идва година след като София и Елиът посрещнаха първото си дете - дъщеричката, която се появи на бял свят през 2024 г. 

В интервю за списание Vogue през януари 2024 г. София Ричи споделя, че по време на първата си бременност е избрала да запази новината в тайна, за да защити своето и на съпруга си психично здраве и личното им пространство. Тя признава, че преживяването е било предизвикателно и изпълнено с неизвестни. „Бременността може да бъде плашеща – не подозирах, че има толкова много етапи и изследвания, през които трябва да се премине. За мен беше важно да останем спокойни и обединени като двойка,“ разказва тогава моделът.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Популярен турски актьор, обичан и от българската публика, се ожени за втори път (СНИМКА)

Двойката сключи брак през април 2023 г. на луксозна и романтична церемония във Франция, на която бяха поканени много знаменитости. Сред гостите бяха Парис Хилтън и Камерън Диас. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Лайънъл Ричи София Ричи Елиът Грейндж
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес