Дипломатическата шизофрения на Тръмп: САЩ имат нужда от "Томахоук", не можем да си източим арсенала (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново "превъртя играта", след като открито заяви на пресконференция след разговора си с руския диктатор Владимир Путин следното: "Ние (САЩ) имаме нужда от "Томахоук". Имаме много, но ни трябват. Не можем да източим арсенала си. Те са много могъщи, много точни, много добри".

Изреченото от Тръмп дойде след въпрос какво е казал на Путин за ракетите "Томахоук" и евентуална доставка за Украйна. "Говорихме малко", отговори американският президент и после избълва противоречието как САЩ хем имали много ракети "Томахоук", хем се нуждаели от тях.

И всичко това след като Тръмп на практика директно каза как ако Путин не спре войната в Украйна, щял да разреши доставка на ракети "Томахоук" за украинците. ABC акцентира именно на това в материала си - какво говори Тръмп сега и как се държал само няколко часа по-рано много по-дръзко за ракети "Томахоук" в Украйна - Още: "Би ли желал да дам няколко хиляди ракети "Томахоук" на противника ти": Тръмп разкри какво е говорил с Путин? (ВИДЕО)

🚀 After talking to Putin, Trump suddenly remembered he needs the Tomahawks himself



On the eve of his meeting with Zelensky and right after a phone call with Putin, Donald Trump said:

"We need the Tomahawks ourselves. We can’t deplete our own country’s stockpiles."



Just… https://t.co/gVzASDuF34 pic.twitter.com/jyNde6K5qc — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

За капак - пак хвалби от Тръмп как спрял 8 войни, тази в Украйна щяла да е 9-тата. А днес, в 20:00 часа българско време, той трябва да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Axios вече съобщи, че Зеленски и администрацията му са били попарени от разговора на Тръмп с Путин снощи, защото са хранели истински надежди, че САЩ ще дадат на Украйна (да купи) ракети "Томахоук" - Още: Хилядите руски мишени, участието на САЩ и отговорът на Москва: всичко, което се знае за ракетите "Томахоук"