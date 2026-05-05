Полезна ли е банановата вода за растенията ви?

Много хора използват бананова вода с надеждата да осигурят на растенията си допълнителни хранителни вещества. Идеята е достатъчно проста - накиснете банановите кори във вода, за да извлечете хранителните вещества, и след това излейте водата върху растенията си като вид тор. Смята се, че този метод е от полза за растенията, като абсорбира хранителните вещества от банановите кори, като калий и витамин С. Но дали това работи? Разговаряхме с експерти, които обясниха какво представлява банановата вода, дали подобрява растежа на растенията, както и какво да използвате вместо това.

Какво е бананова вода?

Банановата вода е вода, напоена с бананови кори, за да се получи течен тор за растения. Подобно е на компостен чай, макар и без действителния процес на компостиране . Той включва накисване на нарязани бананови кори във вода за два или три дни и след това прецеждане на течността от корите.

Работи ли банановата вода?

Накисването на бананови кори във вода може да не освободи толкова много хранителни вещества, колкото може би си мислите, че са от полза за растенията. Бананите са богати на калий и хората могат да се възползват от директната им консумация, защото ние ги смиламе и абсорбираме елементите по този начин. Но за да могат растенията да се възползват от органичния материал, той трябва да бъде разложен до достатъчно фина степен от друг организъм, преди да стане достатъчно разтворим, за да може корените да го поемат.

Как се освобождават хранителните вещества

„Ако смесите бананови обелки с вода и изчакате няколко [дни], ще се освободят много малко хранителни вещества, защото разграждането на микроорганизмите отнема време“, казва Люк Гатибони, специалист по почвено плодородие и доцент в Държавния университет на Северна Каролина. „Ще трябва да изчакате, докато този материал „изгние“, за да се освободят хранителните вещества. Почвените микроорганизми са ключът към този процес. Тези микроорганизми ще разградят органичните въглеродни вериги и ще освободят хранителните вещества.“

Необходими са повече изследвания за банановата вода

Има оскъдни изследвания за ползите от банановата вода за растенията. „Липсващата информация е, че не съм виждала никакви проучвания, които да ни казват какви са компонентите на банановата вода“, казва Брук Едмъндс, професор по практика и градинар в Oregon State University Extension.

Едмъндс поставя въпроси, на които все още се нуждаят от отговори относно банановата вода за растенията. „Извлича ли се калият от корите във водата? Има ли значение на колко години е бананът (зелен, жълт с някои петна, напълно кафяв)? Какво друго се извлича във водата? Ако нещо се извлича във водата, това нещо ли е необходимо за вашето растение? Има ли недостиг на калий в растението и осигурява ли банановата вода достатъчно калий? Това е голяма неизвестност“, казва тя.

Какво да използвате вместо бананова вода

Има няколко неща, които можете да използвате вместо бананова вода, ако искате да подхраните растенията си.

Компостирайте банановите си обелки

Казано по-просто, компостирането на бананови кори ще има по-директна полза за вашите растения, отколкото приготвянето на бананова вода. Тъй като бананите са направени от органични материали, оставете микроорганизмите и червеите, които се хранят с детрити (като червените червеи, които се хранят с отпадъци), да си свършат работата. „По време на компостирането поне част от органичните съединения ще бъдат разградени от микроорганизмите, освобождавайки хранителни вещества, които ще бъдат лесно достъпни за растенията“, казва Гатибони. Полуразградените бананови кори, смесени с почвата ви, също е вероятно да бъдат разградени по-късно от същите микроорганизми, добавя той.

„Накратко, банановите обелки са добър източник на хранителни вещества за растенията, но препоръката би била да се компостират, преди да се приложат към почвата като източник на хранителни вещества“, казва Гатибони.

Пригответе си чай от компост

Ако ви харесва идеята за течен тор, опитайте да си направите компостен чай . В този случай вземате готовия компост и го накисвате във вода, за да извлечете хранителните вещества и микроорганизмите от компоста.