Поливате ли растенията си с такава вода – и полезно ли е всъщност?

Водата от сварена паста като тор за растенията непрекъснато се появява в социалните мрежи. Идеята е логична на пръв поглед. Защо да изхвърляме богата на хранителни вещества вода в канала, когато растенията могат да я използват? Това изглежда доста изобретателно и екологично, но дали е така според експертите.

Защо водата от сварена паста не е полезна за растенията

Солта е основният проблем. Повечето хора осоляват обилно водата за паста – класическата италианска инструкция е да се постигне „вкусът на море“. Това е идеално за пастата, но ужасно за растенията.

Солта не се разгражда нито във водата за пастата, нито в почвата. Когато солта се натрупа в почвата, в крайна сметка концентрациите ѝ могат да станат достатъчно високи, за да изгорят корените и да блокират абсорбцията на вода.

Алтернативи на водата от паста

Обикновена вода от чешмата или дъждовна вода е подходяща за повечето растения. Ползите от водата от паста са минимални. Тенденцията с водата за готвене е по-скоро свързана с намаляване на отпадъците, отколкото с революционизиране на грижата за растенията. Ако това ви кара да се чувствате по-добре, като изхвърляте по-малко отпадъчна вода в канала, опитайте една от следните алтернативи.

Вода от зеленчуци

Остатъчната вода от варенето на зеленчуци без сол лесно превъзхожда водата от пастата. Картофи, моркови, спанак, броколи – почти всеки зеленчук освобождава водоразтворими витамини и минерали по време на готвене. Растенията ги абсорбират лесно без усложнения, свързани със солта.

Охладете водата от готвенето напълно до стайна температура, преди да я нанесете върху растенията. Горещата течност изгаря корените. Профилите на хранителните вещества варират в зависимост от зеленчука. Листните зеленчуци осигуряват азот за листата. Кореноплодните култури добавят калий и други микроелементи за цялостна жизненост. Нишестените зеленчуци, като царевицата, освобождават малки въглехидрати, които растенията използват за микроелементи и минерали.

Ползите са скромни в сравнение с торта, но този вид вода за готвене е подобрение спрямо обикновената чешмяна вода и същевременно намалява кухненските отпадъци. Прилагайте в рамките на един или два дни след готвене. По-дългото съхранение рискува растеж на бактерии и лоши миризми. Прецедете твърдите частици, ако са останали парченца, за да избегнете запушване на дренажа в саксийните растения.

Яйчена вода

Водата, използвана за варене на яйца, абсорбира следи от калций, който се извлича от черупките. Калцият укрепва клетъчните стени в растенията и поддържа структурното здраве. Действителните количества калций са малки – и недостатъчни за големи дефицити – но водата от яйцата може да осигури нежно допълнение, което обикновената вода не може.

Охладете водата напълно преди употреба. Предимството е едва доловимo, но полезно - използва се повторно вода, която иначе би била изхвърлена. Водата от яйца е полезна за чувствителни към калций култури като домати и чушки, които са склонни към гниене на цветовете.

Повечето стайни растения изискват по-малко калций, но все пак се възползват от периодично добавяне на това хранително вещество. Комбинирайте с вода от зеленчуци за по-обширно подхранване, ако го използвате за няколко растения.

Оризова вода

Водата за изплакване на ориза – мътната течност, която се получава при предварително измиване – се различава от водата за варене на ориза. Тя съдържа протеини, по-леки нишестета и минерали без тежки остатъци. Водата за изплакване на кафявия ориз добавя допълнителни хранителни вещества към триците в сравнение с белия ориз.

Прясна вода за изплакване е подходяща без ферментация. Нанесете веднага върху растенията или охладете, за да запазите качеството. Разредете, ако е мътна и гъста, за да избегнете временно помътняване на почвата.

Как да използвате водата от готвене върху растенията

Охладете водата от готвенето до стайна температура, преди да я излеете върху растенията. Горещата вода уврежда силно корените, а студената вода стресира тропическите стайни растения, свикнали с по-топла почва.

Отнасяйте се към водата от готвене като към засилено редовно поливане, а не като към заместител на торове. Хранителните вещества са по-леки в сравнение със специалните торове. Поливайте растенията обилно, докато водата изтече от дренажните отвори, след което изпразнете съдовете след 30 минути, за да предотвратите гниене на корените. Редувайте видовете вода за готвене, за да променяте хранителните вещества.

