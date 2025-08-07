Правилна грижа за босилека през август

Босилекът е една от най-лесните за отглеждане билки, но изисква малко допълнително внимание през горещите месеци, особено през август.

Докато повечето билки ще виреят на перваза на прозореца, босилекът е чувствителен към високи температури, тъй като е растение, което естествено вирее в умерени условия.

Високите температури могат да стресират босилека и да го насърчат да цъфти. Въпреки че цъфтежът може да изглежда красив, той всъщност е знак, че растението се подготвя за края на жизнения си цикъл. Когато босилекът започне да цъфти, той влага цялата си енергия в образуването на семена, вместо в растежа на нови листа. Резултатът са горчиви, по-малко ароматни листа, които са безполезни за готвене.

Още: Как да размножите босилек във вода за безкраен запас от пресни билки

Градинарката Дагни, основателка на Cottage Pitch, съветва, че решението е просто – редовно подрязване.

„Резитбата на босилек е ключова за насърчаване на по-гъст растеж и предотвратяване на преждевременния цъфтеж“, каза тя.

Това гарантира, че ще продължи да произвежда ароматни, свежи листа през целия сезон.

Подрязването отнема само няколко минути. Потърсете възли по стъблото, малките издатини, където листата растат едно срещу друго, и просто отрежете стъблото над възела с ножица. Това насърчава растението да развива нови клони вместо цветове, което го прави по-гъсто и по-дълготрайно.

Още: Как лесно да съберете семена от босилек за градината си

В допълнение към резитбата, препоръчително е редовно да се бере реколтата от листа от босилек. Можете просто да откъснете листата с пръсти или, ако имате нужда от повече за ядене, можете да отрежете цялото стъбло. Редовната поддръжка ще гарантира, че вашият босилек ще остане здрав, ароматен и полезен през цялото лято.

На слънце или на сянка: Кое е най -доброто място за босилека в градината ви?

Поливайте обилно и обилно, когато горният слой почва е сух. Имайте предвид, че саксиите са склонни да изсъхват по-бързо от градините, вкопани в земята, и че независимо къде засаждате, вероятно ще трябва да поливате по-често с повишаване на температурите. Може също да искате да добавите мулч около растенията босилек, за да поддържате почвата влажна и да удължите времето между поливанията.

Дупки в листата на босилека - причина и лечение

Понякога босилекът е засегнат от листни въшки, охлюви или японски бръмбари. Най-голямата заплаха обаче е лошият дренаж, така че за да избегнете гниене на корените, засадете го на добре дренирано място. Също така, не позволявайте да стане твърде сухо, в противен случай растежът може да се забави. Ако растенията ви се отдалечат до степен, в която образуват семена и са спрели да растат, отрежете горната трета от стъблата и наторете с течен тор.(линкът се отваря в нов раздел/прозорец)Никога не отрязвайте вдървената част на стъблото, в противен случай растението няма да поникне отново.

Още: Засаждане на босилек с доматите за златна реколта

Берете листа, като ги прищипвате от стъблата по всяко време, след като младите растения достигнат височина от 15 до 20 см. Прищипвайте листата от върховете на стъблата, за да насърчите растението да се разклони и да образува още листа. Опитайте се да държите стъблата прищипани, дори и да не използвате листата; в противен случай растението ще започне да цъфти и да образува семена и ще спре да произвежда листа.