Правилото "9 часа", което всеки градинар трябва да спазва при отглеждането на рози

През пролетта розите са по-склонни да страдат от болести и вредители, отколкото през други периоди от годината. Причината е повишената влажност и благоприятните условия за разпространение на гъбични спори, които могат да се натрупват във вода, почва или по листата. Това съобщава вестник „Експрес“.

Един от най-опасните проблеми за тези растения е черното петно. Това заболяване изтощава розите, причинява окапване на листата и цветовете и може значително да отслаби храста. Но има едно правило, известно като "9 часа", което трябва да се спазва от всеки градинар, отглеждащ рози.

Правилото "9 часа" при отглеждане на рози

Както обяснява градинарката Тереза ​​Бингто, времето за поливане е ключово. Тя препоръчва поливане на розите сутрин, а не вечер. Според нея мокрите листа през нощта създават идеални условия за гъбични инфекции, включително черни петна и брашнеста мана.

Най-доброто време за поливане е от 6:00 до 9:00 часа. През това време растенията имат време да абсорбират достатъчно влага, а листата им успяват да изсъхнат до вечерта. Поливането след 11:00 часа обаче е по-малко ефективно: в горещите часове водата се изпарява по-бързо и няма време да проникне напълно в почвата.

В допълнение към риска от болести, поливането вечер привлича и вредители. Влажната почва през нощта създава благоприятна среда за охлюви, листни въшки и други насекоми, които увреждат розите.

Правилното поливане не само защитава вашите растения, но и им помага да растат. Водата помага за доставянето на хранителни вещества до корените, което спомага за образуването на по-големи и по-ярки цветове. Ако розите получават достатъчно влага сутрин, те я използват по-ефективно през целия ден за фотосинтеза.

Редовното сутрешно поливане също помага за удължаване на периода на цъфтеж и намалява риска от изсъхване на растенията през лятото. В резултат на това розите остават по-силни, а пъпките им са с по-богат цвят и остават по-свежи по-дълго.

Градинарката твърди, че тя винаги спазва това правило и се радва на красиви рози в градината си. Поливайте растението с отстояла, топла вода, като избягвате пръски по листата или цветовете. Поливайте зоната около ствола, като се уверите, че почвата е добре напоена на дълбочина 20-25 см. Розите не се нуждаят от често поливане - това южно растение понася добре летните горещини. Дори в сухо лято е достатъчен интервал от 3-4 дни.

