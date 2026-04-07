Кога е най-доброто време да торите розите за големи и красиви цъфтежи

Торете розите от началото до средата на пролетта, след като опасността от замръзване отмине и растежът им достигне ~15 см.

Продължете да подхранвате през целия вегетационен период - след всеки цикъл на цъфтеж - като постепенно намалявате количествата с наближаването на есента.

Спрете или преминете към формула с ниско съдържание на азот около 6-8 седмици преди първата очаквана слана, за да помогнете на розите да се втвърдят преди зимата.

Няма по-класическо цвете в градината от розата . Независимо дали отглеждате хибридни чаено-хибридни рози , стари катерливи рози или флорибунда, хранителните вещества, които получават, са от решаващо значение за здраво, обилно цъфтящо растение или за забавен растеж. Научете повече за нуждите от хранителни вещества и най-доброто време за торене на розите.

Розите изискват много енергия, за да цъфтят година след година, а розите се хранят обилно с почвата. Повечето балансирани торове, особено тези, формулирани за рози, съдържат макронутриенти (азот, фосфор и калий) и микронутриенти (желязо, калций и магнезий).

Макронутриенти

Азот (N) : От съществено значение за стабилния растеж на листата и цялостното здраве на растенията. Азотният дефицит се проявява като забавен растеж на растенията и бледозелени или жълти листа.

Фосфор (P) : Подпомага здравословното развитие и растеж на корените. Недостигът на фосфор води до слаба коренова система, което причинява забавен растеж, по-малко цъфтеж, деформирани листа и преждевременна смърт на растенията.

Калий (K) : Необходим за образуването на пъпки и цветове и устойчивостта на болести. Липсата на калий причинява слабо развити пъпки, намален брой цветове и отслабена структура на растението.

Микронутриенти

Както подсказва името, розите се нуждаят от малки количества микроелементи. Почвен тест може да потвърди дали са необходими допълнителни подхранвания или можете да потърсите тези признаци на недостиг.

Калций (Ca) : Намалено образуване на венчелистчета и по-слаби клетъчни стени в стъблото и листата.

Магнезий (Mg) : Пожълтяване между листните жилки и отслабените стъбла.

Сяра (S) : Пожълтяване на листата.

Бор (B) : Деформирани нови листа.

Мед (Cu) : Чашовидни листа.

Желязо (Fe) : Бледи или пожълтели листа и намалена жизненост като цяло.

Манган (Mn) : Бледи листа с наситенозелени жилки.

Цинк (Zn) : Деформиран растеж на листата.

pH на почвата

Относителната киселинност или алкалност на почвата влияе върху това колко добре розите могат да получат достъп до хранителните вещества в нея. Розите предпочитат леко киселинно до неутрално pH (6,0-6,9), така че е важно да се направи тест на почвата, преди да започнете да я торите. Торовете на амониева основа могат да направят почвата по-кисела, докато торовете на нитратна основа са по-малко киселинни.

Време за торене на рози

Здравите, многократно цъфтящи рози изискват почти целогодишно подхранване от ранна пролет до есен, за да останат енергични и устойчиви на болести. Някои сортове, като например чаените рози, изискват повече хранителни вещества от по-малко взискателните сортове, като например храстовидните рози.

Ранна до средата на пролетта

За всички видове утвърдени рози, прилагайте тор, след като няма опасност от късни слани или когато са се появили около петнадесет сантиметра растеж. Гранулиран, балансиран тор като 10-10-10 NPK или такъв, специално формулиран за рози, може да се разпръсне равномерно по линията на капковото поливане или по най-външните клони на розовия храст. Използвайте около 1/4 чаша 10-10-10 на храст със среден размер и следвайте указанията на етикета за специфични за розите формули. Винаги поливайте растението обилно след всяко прилагане на тор.

За новозасадени през пролетта рози, изчакайте поне шест седмици преди да наторите растението, за да може да се утвърди и да започне да показва нов растеж. Използвайте половината от препоръчителното количество разреден течен тор, за да предотвратите прекомерно торене, което може да изгори нежните корени.

През целия вегетационен период

По време на вегетационния период, торете розите с 1/4 чаша 10-10-10 NPK или специална формула за рози (следвайте указанията на етикета за количеството употреба) след всеки цикъл на цъфтеж. С напредването на сезона постепенно намалете използваното количество с наближаването на края на август.

Късно лято до ранна есен

Трябва да спрете торенето на розите или да преминете към формули с ниско съдържание на азот шест до осем седмици преди прогнозираната средна дата на първите слани, за да предотвратите появата на нови нежни растения, податливи на студ и вредители. За да помогнете на розите да влязат в зимен покой, добавете дебел слой мулч, за да защитите корените и да запазите влагата.