Как да торите рози през пролетта? Тези 3 домашни средства гарантират обилен цъфтеж!

Кога трябва да започнете да торите розите и как трябва да го направите правилно?

Искате рози като от професионален градинарски каталог? Това е възможно с правилна пролетна грижа. Началото на сезона е критичен момент за розите – те сега образуват цветни пъпки, изграждат зелена маса и разширяват кореновите си системи. Тези процеси изискват огромно количество енергия от растенията, така че си струва да ги подкрепите в този момент. Кои торове са най-подходящи за рози през пролетта?

Кои естествени торове са най-подходящи за рози през пролетта?

За розите, както и много други декоративни храсти, е най-добре да изберете органично торене през пролетта. Това не е само въпрос на екология, а преди всичко стратегически и дългосрочен подход към здравето на храстите. Естествените торове не само подхранват самите растения, но и хранят полезните почвени микроорганизми, което се изразява в дългосрочен и стабилен растеж. Ето 3-те най-добри тора за рози през пролетта:

1. Оборски тор

Говеждият или конският тор са най-подходящи. В продължение на дълъг период от време той постепенно осигурява на растенията пълен набор от основни хранителни вещества. Може да се използва в традиционна, силно компостирана форма (със зреене поне 6 месеца) или като гранулиран продукт.

2. Рогови продукти

Това се отнася за стърготини и брашно от рога. Поради високото им съдържание на азот, тези продукти трябва да се използват само като ценно допълнение към други органични торове за рози. Използването им самостоятелно може да отслаби устойчивостта на храстите.

3. Гранули от овча вълна

Този тор е богат на азот и калий, но сравнително беден на фосфор – което може да е проблематично за многократно цъфтящите рози. Повечето градински почви обаче са склонни да имат излишък от този елемент, а не недостиг. Преди да приложите тор, си струва да анализирате състава на почвата.

Кога трябва да започнете да торите розите и как трябва да го направите правилно?

Първото торене на розите се извършва в началото на пролетта, веднага след началото на вегетацията – обикновено около края на март и началото на април. Изборът на подходящо време обаче не трябва да се основава единствено на календара. Розите са готови за първата доза тор, когато пъпките им започнат да набъбват – торенето по това време ще помогне за стимулиране на растежа, развитието и ефективното образуване на цветни пъпки на храстите.

Органичните торове – точно както минералните торове – работят най-добре в леко влажна почва. Затова е добре растението да се полее обилно веднага след торенето. Торът може да се приложи и веднага след дъжд, при условие че почвата е достатъчно влажна. Как трябва да използвате отделни органични торове?

Оборски тор – добре компостиран или гранулиран оборски тор може просто да се смеси с горния слой почва под храстите. Смесете приблизително 100 гр продукт с 10 литра зрял компост. След това разпръснете около розите и смесете с горния почвен слой. Гранулите от овча вълна – препоръчителната доза е приблизително 300 г/м². Най-добре е гранулите да се поставят приблизително 5-10 см под повърхността на почвата (най-удобно е да се прилагат при засаждане).

