Пълно ръководство за размножаване на стайни растения

Размножаването е начинът, по който получаваме нови растения от съществуващи. Това е и най-добрият начин да увеличите колекцията си от растения, без да харчите пари!

Този процес може да се извърши със семена, но когато става въпрос за стайни растения, вегетативните резници са много по-често срещани. Затова нека научим как да си спестите време, енергия и пари, като открием най-добрите начини за размножаване на любимите ви стайни растения.

Размножаване на паякообразни растения: Научете как да вкоренявате бебетата на паякообразните растения

Ако искате да увеличите колекцията си от стайни растения, без да харчите пари, размножаването на паякообразни растения (бебета на растенията паяци) от съществуващо растение е изключително лесно. Дори деца или чисто начинаещи градинари могат лесно да се научат как да вкореняват растенията паяци. Прочетете, за да научите повече за размножаването на вашите растения паяци.

Размножаване на растения паяк

Когато сте готови да размножите вашите бебета от растението паяк, имате възможност да вкорените разсада, като го отглеждате директно в почвата, или можете да изберете да ги вкорените във вода. Размножаването на растението паяк е много просто и дава страхотни резултати с малко усилия.

Отглеждане на растения от паякообразни растения

Има няколко начина за засаждане на бебета от растение паяк и двата са лесни за изпълнение. Погледнете внимателно паяжините, висящи от вашето възрастно растение, и ще видите малки издатини, подобни на копчета, и мънички коренчета на дъното на всяко паяжино. Размножаването на растението паяк просто включва засаждане на паяжиното в саксия, пълна с лека почвена смес

Можете да оставите бебето прикрепено към майчиното растение, докато новото растение се вкорени, след което да го отделите от родителя, като отрежете издънката. Като алтернатива, можете да отделите бебето от майчиното растение, като отрежете издънката веднага. Паякообразните растения ще се вкоренят лесно и в двата случая, но ако имате висящо растение паяк, вторият е най-добрият начин.

Как да вкорените растения паяк във вода

Засаждането на паяжини в почва за саксии е най-лесният и бърз начин за размножаване на бебета от вида паяжини. Ако желаете обаче, можете да поставите бебето паяжино в чаша с вода за седмица или две, след което да засадите вкорененото паяжино в саксия с почва. Това е ненужна стъпка, но някои хора обичат да вкореняват ново растение по старомодния начин - в буркан на перваза на кухненския прозорец.

Независимо дали сте съвсем нов родител на растения или имате дългогодишен опит, има много предимства да се научите как да размножавате потос . Тези класически виещи се стайни растения са привлекателни и не изискват много грижи, а размножаването им е забавен начин да разширите колекцията си от растения безплатно. Можете също така да споделяте размножени растения с приятели или семейство, за да им помогнете да започнат своя собствена колекция от стайни растения. В това ръководство стъпка по стъпка ще обсъдим най-подходящото време и най-добрите методи за размножаване на потос.

Най-доброто време за размножаване на растения Pothos

Най-доброто време за размножаване на потос е, когато растенията току-що се събуждат през пролетта. Можете обаче да размножавате потос по всяко време през вегетационния период, който е от пролетта до ранна есен. През късната есен и зимата растенията потос навлизат в период на покой и растежът им се забавя. Това затруднява размножаването на растенията.

Най-добрите методи за размножаване на потос

Най-добрите начини за размножаване на потос растения са чрез резници, разделяне или наслояване. Нека разгледаме как да отглеждаме нови растения, използвайки тези три различни метода, започвайки с най-простия.

Добавянето на стайни растения е чудесен начин да създадете зелено пространство на закрито, както и да оживите и освежите интериорните пространства. Един популярен вариант са драцените , които са обичани заради безгрижния си растеж и способността си да виреят дори под грижите на начинаещи градинари. Освен че са изключително лесни за поддръжка, размножаването на драцените е и доста просто.

Как се размножава драцената?

Размножаването на растенията е процесът, чрез който градинарите могат да създават нови растения. Въпреки че е възможно да се отглеждат нови драцени от семена, често са необходими много години, за да се установят разсадите. В някои случаи растенията, отглеждани от семена, няма да бъдат същите като родителското растение.

За щастие, много растения могат да се размножават по друг начин. Чрез вземане на резници или други малки части от майчиното растение, производителите могат да вкоренят и отгледат точен клонинг на майчиното растение. Процесът е не само лесен, но и много по-ефективен и рентабилен от закупуването на нови растения.