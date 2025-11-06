Първото място в двора ви, което да проверите за оси преди зимата

Повечето експерти по борба с вредителите твърдят, че осите умират, след като температурата падне под нулата. Така че, в мразовита сутрин, естествено бихте си помислили, че дните с жужене на оси са свършили. Но истината е, че не всяка колония умира, когато зимата почука на вратата. Преди да настъпи зимата, пчелите работнички прогонват всички търтеи и не след дълго и те срещат своя тих край. Но пчелата майка? Тя оцелява.

Тя се изплъзва от поглед, чакайки завръщането на пролетта. И за да направи това, тя се нуждае от тъмно и безопасно място, поради което първото място в двора ви, което трябва да проверите преди зимата, са дупките на гризачите. Тези забравени малки тунели са идеално място за оса майка, търсеща топлина.

Осите са по същество опортюнисти. Те с удоволствие ще пренасочат стари или изоставени дупки, защото се чувстват уютно и защитено от замръзване. Надникнете в дупките в двора си и може да намерите хартиено гнездо, леко като изсушени листа. Може да е залепнало за почвата или да е скрито в някой ъгъл. Лесно е да го сбъркате с отломки, докато не се наведете по-близо и не забележите нежните слоеве, изтъкани като крехък пергамент. Това е вашият знак. Ако не ги хванете сега, до пролетта тези наематели ще се появят, бръмчащи с планове за разширяване.

Запълнете дупките на гризачи, за да държите осите настрана

Ако някога сте попадали на малка купчина рохкава почва с кокетна малка дупка с размерите на топка за голф, има вероятност да сте намерили дупка на гризач. Тези дупки имат кръгли входове, обикновено широки 5-9 см, и около тях има малко разпръсната пръст (сякаш някой е копаел тайно през нощта). Вземете фенерче и огледайте покрай огради, градински лехи, купчини компост или краищата на навеси. Осите обичат необезпокоявани места и именно там обикновено се крият тези дупки.

След като намерите такава, внимателно уплътнете дупката с пръст или пръст, за да я затворите и да предотвратите проблема с осите . За по-стабилно решение, натъпчете малко стоманена вълна във входа, преди да го покриете; тя е достатъчно здрава, за да блокира осите и възпира гризачите да я отварят отново.

Ако имате работа с множество дупки, полагането на метална мрежа върху зоната добавя допълнителен слой защита. Също така, за да предотвратите зимуването на осите близо до дома ви , елиминирайте източниците на храна около двора си. Затворете кофите за боклук и почистете падналите плодове. Защото където има храна, има живот. И със сигурност не искате градината ви да се превърне в безплатно място за хранене на вредители, чакащи пролетта.