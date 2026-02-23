Временно усещане за пролет: Николай Василковски разкри и кога Баба Марта ще се озъби

Не се очакват 25 градуса през следващите дни, но ще усетим слънцето и по-високи температури. Метеорологичната пролет ще настъпи в неделя. Баба Марта ще се озъби около 8-10 март, когато се очакват и валежи от сняг. Възможни са напоителни валежи от дъжд, както и сняг с понижение на температурите в студените часове на денонощието. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Във вторник над страната ще премине студен атмосферен фронт с усилване на вятъра и кратки, на места с временно интензивни валежи от дъжд. Преди обяд такива ще има в Северна, а до вечерта – и в Южна България. С нахлуването на по-студен въздух през нощта е възможно в Лудогорието и Предбалкана да превали и сняг.

В сряда също се очакват кратки валежи се очакват в Източна и на места в Централна България. В четвъртък облаците ще се разкъсват и до края на седмицата валежи няма да има. Ще се установи по-спокоен период и повече слънчеви часове около и следобед.

Поне до 4-5 март вероятността за валежи е малка.

Времето днес

Днес ще преобладава слънчево време. Още преди обяд от северозапад ще започне временно увеличение на облачността, което до вечерта ще достигне и Югоизточна България, а в Североизточна България към края на деня ще има малка вероятност да превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1 градуса, в отделни райони на Северна България, където ще бъде тихо, по-ниски – между 5 и минус 8 градуса, в София – около минус 3 градуса.

Преобладаващите максимални температури ще бъдат 8 - 13 градуса, в София – около 10 градуса.