Растението-компаньон, което ще даде тласък на доматите

Ако сте фен на домашно отглежданите домати, сега е чудесен момент да започнете да мислите как да подготвите доматените си растения за успех тази година. Някои от по-очевидните съображения включват избора на правилното място в лехите ви и избора на сорт, който ще даде най-голяма реколта . Трябва обаче да помислите и за комбиниране на доматените си растения с полезни спътници, които могат да им дадат здравословен тласък, като отблъскват вредните вредители.

Отглеждането на съвместими растения заедно включва отглеждане на съвместими растения близо едно до друго, така че те да могат да обменят хранителни вещества, да отблъскват нежелани вредители и да привличат полезни насекоми в района. Има няколко полезни спътника, които могат да бъдат от полза за доматените растения, но един, за който може би не сте се замисляли преди, е аспержите.

Този стъбловиден зеленчук естествено отблъсква кореновите нематоди, често срещани градински вредители, които живеят в почвата и могат да повредят или отслабят доматените растения. В замяна, доматените растения държат бръмбарите на аспержите далеч от градината (тези вредители причиняват покафеняване и обезобразяване на стръковете на аспержите). Комбинирането на аспержи с доматени растения помага и двете растения да бъдат здрави и процъфтяващи, така че можете да увеличите максимално реколтата от градината си през сезоните.

Какво да знаете за засаждането на аспержи като съпътстващо растение

Комбинирането на домати с други растения като аспержи предпазва първите от вредители, докато са млади и крехки. Но аспержите са и отличен избор, ако засаждате градина-компаньон , пълна с други взаимно полезни растения. Въпреки това, на аспержите може да им отнемат няколко години, за да се установят в градината. Може да се наложи да изчакате две години след засаждането на корони (или три години, ако сте започнали със семена), преди да са готови за прибиране на реколтата - и преди свойствата им да се проявят като репелентни срещу нематоди. След като се установят обаче, аспержите могат да виреят и да произвеждат сезонна реколта в продължение на повече от десетилетие.

Ако решите да опитате да отглеждате аспержи като съквартирант тази година, има няколко важни грешки, които трябва да избягвате с аспержите . Важно е да се отбележи, че аспержите имат деликатни коренови системи, които се нуждаят от пространство, за да се разрастват, докато растат. Не забравяйте да ги засадите на разстояние между 30 и 45 сантиметра едно от друго (и от техните доматени съквартиранти), за да предотвратите пренаселеност. Тъй като корените им са толкова крехки, трябва да внимавате да не ги повредите или по друг начин да не ги нарушите, когато добавяте разсада от домати.