Растения, които се нуждаят от мулчиране през зимата

Зимата може да бъде тежка за градината, така че е важно да подготвите растенията си за ниски температури. Мулчирането е чудесен начин да изолирате корените на растенията от студено време и да ги предпазите от атмосферните влияния. Но преди да се впуснете в мулчиране, е важно да отбележите, че не всички растения се нуждаят от мулч през зимата. Всъщност някои растения, които се държат твърде топло, ще започнат да пъпкуват и след това ниските температури ще убият новия растеж. Да знаете кои растения винаги трябва да мулчирате през есента е от решаващо значение. По-малко издръжливите видове растения, като тези с плитки корени или новозасадените, ще се възползват значително от зимното мулчиране.

Мулчът е направен от органичен материал като кора, слама или компост, който подобрява почвата, тъй като се разгражда с течение на времето. Понякога мулчът се състои от неорганични материали като чакъл и пластмаса, но тези видове мулч не се разграждат в почвата и обикновено не се препоръчват за мулчиране в студено време. В допълнение към обяснението кои растения да мулчирате, ще ви разкажем за най-добрия вид мулч за вашата градина въз основа на вида растения, с които работите.

Растения с плитки корени

Растенията, чиито коренови системи не отиват дълбоко в земята, се наричат ​​растения с плитки корени, като кораловите камбанки (Heuchera), астилбите и хостите. Тези растения могат да бъдат особено уязвими през зимата, защото почвата е склонна към повдигане или надигане при екстремни температурни промени, което излага корените на температури, твърде ниски, за да ги понесат. Добавянето на мулч към тези видове растения ще помогне за стабилизиране на температурата на почвата и ще предотврати надигането. Органичните мулчове като слама, листа или борови иглички са добър избор и те се разлагат лесно, което също така добавя хранителни вещества към почвата.

Многогодишни тревисти растения

Многогодишните билки, които са зимоустойчиви във вашия район, са друг вид растения, които могат да се възползват от зимно мулчиране. Добавянето на 5 до 7,5 см органичен мулч, като борова кора или дървени стърготини, ще помогне за защитата на корените и ще предотврати изпъкването на многогодишни билки като мента и лук. Уверете се, че не натрупвате твърде много мулч около основата на стъблото, грешка при мулчирането, която убива многогодишните растения, като задържа влагата и причинява гниене.

Широколистни вечнозелени растения

Широколистните вечнозелени растения, като азалии, чемшири и рододендрони, са податливи на зимни изгаряния, които могат да доведат до покафеняване на листата и потенциално до смърт на растението. Добавянето на мулч към широколистните вечнозелени растения помага за регулиране на температурата на почвата, удължава времето, през което корените на растението могат да абсорбират вода, и забавя изпаряването на влагата в почвата, като всичко това предотвратява зимните изгаряния. Мулчът също така ще предпази от цикъла на замръзване и размразяване, който може да натовари корените.

Новозасадени многогодишни растения

Многогодишните растения, засадени през последната година или две, се нуждаят от допълнителни грижи през зимата, тъй като все още не са развили силна коренова система. Това ги прави по-чувствителни към зимни повреди и издуване. Добър избор на органичен мулчиращ материал е слама или нарязани листа. Нанесете мулча, след като растението е в състояние на покой, и използвайте 5 до 10 сантиметра за адекватна защита.