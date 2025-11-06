Растения, които винаги трябва да отстранявате през есента за последен цъфтеж

Цъфтящите през есента растения са мехлем за градинарите, които се борят да се справят с перспективата за безжизнена, безплодна есен, особено след едно жизнено и успешно лято. Всъщност, някои изненадващо цветни растения продължават да процъфтяват, когато температурата започне да пада, внасяйки в двора ви цветове, които биха предизвикали завист дори у най-зелените ви съседи. Както при много цъфтящи растения, изсъхването на цветовете често може да бъде разликата между растение, което просто съществува, и такова, което наистина вирее.

В много случаи премахването на прецъфтелите цветове е от първостепенно значение, за да се гарантира, че вашите растения ще продължат да цъфтят. Това е така, защото, като цяло, цъфтежът бележи края на жизнения цикъл на растението (независимо дали е многогодишно или едногодишно). При едногодишните растения това е тяхната лебедова песен - последният им акт, преди да произведат семена и да умрат. Като отрежете цветните главички, когато започнат да вехнат, можете ефективно да заблудите растението си да мисли, че трябва да избута повече цветове, за да направи това, за което е пригодено: самото семе.

Това важи за много растения и макар че може да свързвате процеса на премахване на цветовете с лятото (тъй като тогава е вероятно много от любимите ви цветя да цъфтят), той е също толкова важен и за няколко есенно цъфтящи вида. В зависимост от сортовете, които растат във вашата градина, процесът може да удължи периода на цъфтеж на вашите растения и да ви помогне да контролирате разпространението им, като предотврати повторното засяване. За всеки запален градинар има много какво да се каже за премахването на цветовете през есента.

Хризантеми

Те са особено популярни сред градинарите, които искат да гарантират, че градините им ще останат ухаещи на лятото през по-хладните есенни месеци. Всъщност, някои видове ще цъфтят до декември, което ги прави привлекателна перспектива за всеки, който все още не е готов да се сбогува с цветовете на лятото.

Независимо дали искате да увеличите максимално ефекта им в градинските бордюри или да си осигурите изобилие от дълготрайни резници за кухненската маса, има няколко неща, които трябва да направите, за да помогнете на вашите растения да процъфтяват , а това включва и премахване на отцъфтелите цветове. Това не само ще помогне на растението да изглежда спретнато и подредено, но и ще насърчи продължаващото изобилие от цъфтеж. По-късно през сезона, когато започнат да вехнат за последен път (при условие че са многогодишен вид), се препоръчва да отрежете стъблата до приблизително 10 см височина. Това, заедно с изолационен слой мулч, ще помогне на вашите растения да преживеят зимата, оставяйки ги в добра форма за подновен растеж през следващата пролет.

Далии

Внасяйки дъгови нюанси и безброй форми в цветни лехи, бордюри и контейнерни градини, далиите (dahlia spp.) са едни от най-надеждните многогодишни растения за есенен цъфтеж.

Подобно на много други цъфтящи растения, седмичното отстраняване на пресечените цветове през есенните месеци ще помогне на тези решителни красавици да развият колкото се може повече цветове. Само имайте предвид, че е важно да не изпитвате късмета си твърде дълго. Като се има предвид тяхната чувствителност към замръзване, ако живеете в зона с температури под нулата, трябва внимателно да изкопаете клубените и да ги съхранявате на закрито, за да ги предпазите от атмосферните условия.

Мушкато

Има много причини да засадите мушкато в градината си, особено ако искате да извлечете максимална полза от инвестицията си. Той има дълъг период на цъфтеж, който започва през пролетта и често продължава до есента, а при определени условия мушкатото може дори да продължи да цъфти през зимата.

Както при повечето растения, не е нужно да държите ножиците си остри, за да поддържате здравите си мушката. Точно както биха се справили, ако растат естествено, те ще се справят добре във вашата градина, без да окапват цветовете. Като обаче отрязвате цветовете, когато пресъхнат, можете да помогнете за увеличаване на производството им през есента и дори да удължите сезона на цъфтеж.

Известни като „нежни здравци“, за разлика от „истинските“ здравци (които обикновено се считат за издръжливи и надеждни многогодишни растения), пеларгониумите се отглеждат предимно като едногодишни. Можете да продължите да отстранявате цветовете на пеларгониумите си, докато им омръзне студът, преди да ги извадите и добавите към компостната купчина. Или можете да ги презимувате на закрито, като внимателно ги извадите от земята преди първите есенни слани, пресадите ги в саксии и ги съхранявате на място с много слънце.