Растения за мулчиране през октомври, за да ги предпазите през зимата

Нежните или гранично издръжливи растения няма да оценят това да бъдат оставени навън в цветните ви лехи през цялата зима. Изоставянето им на стихиите рискува сигурна смърт, но вместо да ги повдигате, за да ги внесете вътре, можете да ги покриете със защитата на мулча. Това може да е достатъчно, за да гарантира, че тези нежни растения ще доживеят до още един сезон.

Това е най-добрият екологичен мулч, който опитните градинари ползват

Някои градинари рутинно изваждат нежните си растения през есента. Това обаче не винаги е възможно. Има такива, които нямат място за съхранение на голям брой растения на закрито, а големите туфи могат да бъдат трудни за преместване. Ето къде трябва да потърсите алтернативен начин за презимуване на нежните растения в градината.

Дебел слой мулч, като компост, слама или дървесни отпадъци, може да защити зимуващите гранично издръжливи растения, потенциално дори по-крехките. Това ръководство представя седем потенциално крехки растения за мулчиране през октомври, включително популярни многогодишни растения, грудки и луковици.

Колкото по-хладен е климатът и колкото по-мека е зимата, толкова по-голям е шансът за успех. Мулчирането на нежни растения за зимуване в градината не е препоръчително в много студен климат с екстремни зими или в градини с тежки почви , които са склонни към зимно преовлажняване.

Далии

Много градинари ежегодно изваждат грудките си и презимуват далиите си на закрито през есента и може да са притеснени от перспективата да оставят ценните си далии на открито през зимата.

Отрежете листата, след като са почернели от слана, и поставете поне десет сантиметра мулч върху растенията. Това може да бъде слой компост, кора, слама или градинарско руно - или вълна, както прави Хидкот.

Ако изберете слама, полар или вълна, препоръчително е да ги покриете с телена клош, за да държите материала на място.

Вербена

Вербената е разкошно многогодишно растение, обикновено с високи стъбла и лилави цветове, но можете да се насладите и на бели или сини сортове вербена.

Всички видове вербена ще се възползват от добър слой мулч през зимата, като полуиздръжливите със сигурност ще приветстват този защитен слой, за да оцелеят в студа. Най-добрите видове мулч за това са сухи, като слама, борови иглички или нарязани листа.

Едно от предимствата на отглеждането на вербена е, че растенията лесно се размножават чрез семена или резници. Така че, ако искате да се подстраховате, можете да вземете резници от вербена или да отгледате вербена от семена, за да покриете евентуални загуби от екстремни студове или влажни зими.

Бегонии

Преди да планирате зимуване на бегонии , е важно да разберете какъв вид отглеждате. Това е така, защото има няколко различни вида бегонии.

Грудковите бегонии и восъчните бегонии обикновено се използват за летни декорации, докато издръжливите бегонии могат да останат на открито през цялата зима, макар и покрити с мулч.

Гладиоли

Подрязването на гладиолите и покриването на луковиците с 7-10 см мулч през есента може да осигури достатъчна защита за успешно презимуване на повечето видове гладиоли.

Фуксии

Има различни видове фуксии, за които трябва да се грижите; трябва да познавате растенията си, преди да помислите за презимуването им.

Нежните фуксии са компактни растения, които обикновено се отглеждат в контейнери или висящи кошници. Те трябва да се внесат на закрито преди евентуални слани

Ако зимите са студени и фуксиите растат в земята, е полезно да мулчирате около издръжливите си фуксии с добър слой компост, кора или слама. Растенията може да загинат през зимата, но със защита, която да изолира корените, те могат да започнат да пускат нови издънки от основата през пролетта.

Ако имате издръжливи фуксии в саксии , можете да покриете контейнерите преди зимата, за да изолирате растенията.