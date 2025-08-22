Растения за подрязване през септември

Сезонният преход от лятото към есента е много продуктивен и традиционно натоварен период във всяка градина. Наред с рутинните задачи като поливане, отстраняване на пресъхнали цветове и прибиране на реколтата от цветя и зеленчуци, това е идеален месец за резитба на много летни цъфтящи растения.

Някои храсти, живи плетове, увивни растения и меки плодове могат да се възползват от подрязването този месец, за да се поддържат здрави, спретнати и продуктивни. Отделянето на малко време с ножицата за резитба през септември ще ви помогне да си осигурите фантастична гледка към цветовете или реколта от плодове през следващата година.

Подрязването не е задължително да бъде обезсърчително или объркващо. За да ви помогнем, разглеждаме седем популярни растения за градината, които можете да подрежете този месец, и ви предлагаме няколко прости съвета за подрязване. Струва си да добавите подрязването към списъка си със задачи за този месец, заедно със задачи като засаждане на цветя, храсти и зеленчуци през септември.

Инструменти за резитба през септември

Винаги използвайте чисти и остри градински инструменти за резитба този месец, за да поддържате растенията здрави и да улесните подрязването. Ножиците за клони са инструмент номер едно за резитба за месеца, но за по-големи стъбла ще са необходими ножици за клони, а ножиците за жив плет също са полезно допълнение към чантата ви с градинарски комплект. Сега, след като имате градинските инструменти , нека разгледаме някои растения за резитба и колко трябва да подрежете.

Летноплодни малини

Домашно отглежданите малини са толкова вкусни, когато се откъснат директно от растението. Те са много лесни за отглеждане плодоносни култури, въпреки че резитбата е от съществено значение за здрави и продуктивни пръчки.

Важно е да запомните, че има летни и есенноплодни сортове малини. Въпреки че засаждането и на двата вида може да ви осигури дълъг сезон на плодове, те имат различни изисквания за подрязване - затова е важно да разберете кога да подрязвате малините .

Що се отнася до резитбата на малини , летните видове дават плодове на втората година и се нуждаят от по-селективна резитба от есенните си събратя. Те се подрязват след прибиране на реколтата, а септември е идеалното време за това. Отрежете всички по-стари, кафяви пръчки, които са донесли плодовете тази година до земята, и оставете по-новите зелени пръчки да носят плодовете следващата година.

Жасмин

Жасминът е изключително популярно ароматно цъфтящо увивно растение, чиито лози са покрити с малки, сладко ухаещи бели или розови цветове. Жасминът се предлага в летни или зимно цъфтящи сортове и подрязването в точното време е ключът към зашеметяваща гледка, тъй като твърде ранното подрязване ще бъде грешка , която ще ви лиши от великолепните цветове.

Лятноцъфтящият жасмин трябва да се подрязва веднага след цъфтежа в края на лятото и началото на есента. Подрязването по това време е идеално, когато се грижите за жасминови растения , тъй като дава на увивните растения много време да развият новия растеж, който ще цъфне следващото лято.

Съсредоточете се върху премахването на мъртвите и повредени стъбла, както и на всички по-стари стъбла, които вече не цъфтят, и такива, които са заплетени или растат в нежелани посоки.

Пасифлора

Тези многогодишни цъфтящи лози са местни растения за Северна Америка и са многофункционални. Те са фантастични варианти за растения, които да покрият стена или като част от всякакви идеи за пергола , а също така са чудесни за градини с диви животни, тъй като цветовете им привличат колибри и пеперуди.

Пасифлоралните лози обичат да се разпростират и се нуждаят от редовно оформяне и подрязване. Подрязването трябва да се извършва внимателно, след като цъфтят в края на лятото. Подрязването на цъфтящите лози през тази година до спретната рамка - винаги до пъпка - помага за поддържане на растението във форма.

Пасифлорите могат да се подрязват и през пролетта, особено ако се нуждаят от малко по-силна резитба, но това ще намали броя на цветовете, които ще получите през лятото.

Вечнозелени живи плетове

Вечнозелените живи плетове растат бързо и е добре да се подрязват два пъти годишно, за да изглеждат спретнато. По-специално, подрязването през септември може да гарантира, че са в добра форма за зимата.

Вечнозелени храсти като тис, кипарис и чемшир трябва да се подрязват в края на лятото или началото на есента, когато новите издънки за годината са приключили. Подрязването през септември гарантира, че резбите ще заздравеят преди да настъпят влажните и студени времена на късната есен и зимата. Помислете за поставяне на въже, което да насочва резниците ви, и внимателно подрязвайте новите издънки.