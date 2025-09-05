Розите ще оцелеят дори след най-люта зима, ако през есента ги торите с това

Ранната есен е подходящо време да подготвите розовите си храсти за зимата. Здравото растение има много по-голям шанс да преживее добре зимата. Ето какво точно трябва да се направи с розите в градината в момента, за да оцелят дори и след най-люта зима.

Подготовка на розите за зимата: Правилното торене и още няколко задължителни действия

Опитните градинари подчертават, че на първо място трябва да промените торенето на растението - да елиминирате азотните торове. В крайна сметка азотът провокира растежа на младите издънки, а това изобщо не е необходимо в навечерието на студеното време.

Вместо това, съсредоточете се върху употребата на калий и фосфор. Калият укрепва клетъчните стени на леторастите, правейки ги по-устойчиви на замръзване, а фосфорът стимулира развитието на кореновата система.

Освен това, през този период вече не е необходимо да разрохквате почвата около храстите и да режете цветя. Не бива да правите есенна резитба на рози, за да не провокирате събуждането на спящи пъпки. По този начин растението ще разбере, че времето за растеж е приключило и е време да се подготви за зимен сън.

Спрете да поливате розовите си храсти. В крайна сметка, излишната влага в почвата само ще попречи на "узряването" на дървесината на храста.

Важен етап от подготовката на розовите храсти за зимата е окопаването. Важно е да се покрие мястото на присаждане и кореновата шийка. От почвата направете могила с височина 20-30 см около основата на храста. Важно е да не се изгребва почвата изпод самия храст, като се оголят корените.

За окопаване използвайте сух торф, компост, хумус или просто суха градинска почва. Това ще създаде надежден защитен пашкул. Можете да поставите няколко смърчови клонки отгоре. Те перфектно задържат сняг и предпазват издънките от вятър и пролетно слънчево изгаряне.

Този метод е по-подходящ за устойчиви на замръзване сортове: паркови, канадски, храстови и хибриди на ругоза рози. Но нежните хибридни чайни сортове или катерещи рози в региони със сурови зими все пак ще се нуждаят от по-сериозен подслон.

Есенната резитба също е важна част от подготовката на розите за зимата.

През втората половина на септември, когато започнат сутрешните слани, можете да започнете да подрязвате розите. Преди всичко, трябва да премахнете всички останали пъпки, да отрежете слаби, неузрели издънки и издънки, растящи в центъра на храста.

