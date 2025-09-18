Само една малка промяна и хортензиите ви ще се преобразят за следващия сезон

Хортензиите са едни от онези издръжливи многогодишни растения, които са почти магически: едната година са с небесносини цветове, а на следващата с ярко розови. Но промяната на цветовете на хортензиите не е случайна - това е химия, действаща в почвата.

Още: 7 грешки, които градинарите правят през септември – и как да ги избегнете

Като направите няколко лесни корекции на почвата, може да успеете да повлияете на това дали вашите хортензии ще станат сини, розови или нещо средно. Ето как да дадете на вашите цветя най-добрия шанс за промяна на цвета.

Как почвата влияе върху цвета на хортензията

Някои хортензии могат да променят цветовете си от сезон на сезон в зависимост от състава и киселинността на почвата. „Основният фактор за промяна на цвета на хортензиите е pH на почвата“, казва Лора Джани, експерт по градинарство. „Колкото по-ниско е числото, толкова по-висока е киселинността (pH 6 или по-ниско), толкова по-сини ще бъдат цветовете ви.“ Обратното също е вярно: по-високото pH и по-алкалната почва ще изместят цвета повече към розово.

Още: 3 дървета, които трябва да подрежете точно СЕГА

Първо, трябва да идентифицирате въпросния сорт хортензия. Джани казва, че няма да можете да промените цвета на гладките, метличестите или дъболистните хортензии. Вместо това ще ви трябват едролистни или планински хортензии, които са единственият вид, способен на тази промяна на цвета, казва Лорейн Балато, експерт по хортензии.

Но има едно предупреждение: „Дори в рамките на този параметър, някои от тези сортове са бели и ще останат бели, независимо какво прави градинарят. Така че е важно да знаете дали вашата хортензия е чувствителна към pH.“

Оцветяване на хортензия в синьо

Още: Направете това през есента и ще берете двойно повече ягоди догодина

Хортензиите могат да посинеят в киселинна почва, но Джани казва, че също трябва да се уверите, че в почвата има алуминий. Само понижаването на pH няма да промени оттенъка, освен ако алуминият не е достъпен за корените.

„Първата ви стъпка трябва да бъде да тествате pH и нивото на алуминий в почвата, особено ако никога преди не сте засаждали хортензии в градината си“, казва Джани. „Препоръчвам използването на тор като подкислител на почвата, който може да помогне за оцветяването на хортензиите от розови в сини. Можете също да опитате остатъци от утайка от кафе.“ При този метод Джани препоръчва да добавите утайка от кафе към почвата няколко месеца преди началото на цъфтежа, например в края на есента.

Оцветяване на хортензия в розово

Още: Не допускайте тези грешки: Ето как да подготвите тревата за есента

Може да изглежда като балансиращ акт, за да получите перфектно розови хортензии, и за съжаление, една грешна съставка, често срещана в торовете, може да обезсмисли усилията ви. „За да направите хортензиите розови, трябва да увеличите алкалните нива на почвата, като добавите доломитна вар около основата на растението“, казва Джани.

И двамата експерти казват, че не бива да добавяте фосфор в почвата. „Когато започнете да боравите с торове с високо съдържание на фосфор, рискувате да нарушите баланса на други хранителни вещества“, казва Балато.

Други съвети за промяна на цвета на хортензията

Промяната на цвета на хортензията може да бъде трудна, особено ако очаквате резултати само след няколко седмици. За да дадете на растенията си най-добър шанс, ето още няколко съвета, одобрени от експерти.

Още: 3-те най-важни градинарски задачи в края на лятото

Бъдете търпеливи

„Нито една от горните практики не се случва за една нощ. Имайте търпение“, казва Джани. „Трябва да започнете да обработвате почвата през есента, а след това отново в началото на пролетта. Това може да отнеме месеци и до пълен вегетационен период, а понякога и повече.“

Може също да се наложи да коригирате очакванията си. Джани казва, че промяната в цвета може да започне постепенно, но на теория би трябвало да е по-драматична през следващия сезон. „Много зависи от възрастта и здравето на растението. По-здравите растения ще се адаптират по-бързо. Също така, преминаването от синьо към розово обикновено е по-бързо и лесно.“

Опитайте розова храна

Още: Засадете това през септември и градината ви ще изглежда невероятно напролет

Най -добрият тор за всяка хортензия е тор за рози или гранулиран продукт за храсти, казва Балато. „Знам, че звучи странно, но торът за рози е идеален (всъщност за повечето храсти, с изключение на тези, които предпочитат кисели почви, като азалии , камелии и др.). И не препоръчвам използването на органичен тор за киселиннолюбиви растения, освен ако почвеният тест не покаже нужда от по-кисела почва.“

Преминете към бели хортензии

Ако сте склонни да бъдете перфекционист в градината, розовите или сините хортензии може да не са най-добрият избор за вас. „Аз лично не вярвам в опитите да променяте цвета на хортензиите си, защото всъщност е по-трудно да се контролира, отколкото хората си мислят“, казва Джани. „Ако ще бъдете разочаровани, че нямате идеалния цвят Nantucket Blue, насърчавам хората да се придържат към белите хортензии.“

Още: Грешката, която всички правят със семената на доматите – ето как да я избегнете