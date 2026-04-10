Само така е правилно да се грижите за люляка

С десетки видове, сортове и хибридни разновидности, има люляков храст с цвят и размер, който да подхожда на всеки двор. Веднъж установени, тези растения са устойчиви на суша и не изискват много поддръжка, а студоустойчивостта им позволява да виреят дори когато зимните температури падат под нулата.

Как да размножите индийски люляк чрез резници

„Люляците осигуряват едни от най-ранните фуражни материали за опрашителите и излъчват красив аромат“, казва Сесилия де Корал, директор по проектиране и строителство във фермата Brooklyn Grange Rooftop Farm . „Въпреки че осигуряват цветове само за краткотраен период, ароматът и структурата им правят мястото, което ще заемат във вашата градина, напълно заслужаващо.“ Разговаряхме с експерти по градинарство за техните съвети за създаване на градина, изпълнена с ароматни, изобилни цветове.

Веднъж установени, люляците са градински растения, които не изискват много поддръжка, но може да се нуждаят от повече внимание през първите няколко вегетационни периода.

Още: Кога и как да подрязвате люляка за обилно цъфтене година след година

Слънчева светлина

За най-добри резултати при цъфтежа на вашите люляци, засадете храстите на пълно слънце. Въпреки че растенията ще оцелеят на сянка или на частични слънчеви места, ще забележите разликата; те няма да цъфтят толкова добре. „Както при повечето цъфтящи храсти, повече слънце означава повече цъфтеж“, казва Мароко.

Почва

Засадете люляка си в богата, влажна и добре дренирана почва. Ново растение предпочита почва с неутрално pH от 6 до 7, докато по-утвърдените растения могат да се справят с леко алкална почва. „Като цяло, те са доста податливи на различни типове почви“, казва Мароко. „Въпреки това, те не обичат мокри крака, така че добрият дренаж е важен.“

Още: Внесете това цвете в къщата преди Великден: ​​То носи щастие, мир, любов и хармония във всяко семейство

Поливане

Докато по-зрелите люляци са издръжливи на малко вода, е важно растенията да се поливат добре в младостта им. „В дивата природа те могат да растат по скални стени, така че са доста толерантни и към суши, след като се установят“, казва Мароко. „Частта „веднъж установени“ е нещо, което някои хора пренебрегват. Не можете да очаквате да оцелеят, ако не са имали възможност да развият коренова система!“

Очаквайте да поливате люляците обилно веднъж или два пъти седмично (когато горният слой почва е сух) през първите две до три години след засаждането им. След като се установят, можете да поливате само по време на продължителни сухи периоди.

Тор

Още: Трябва ли да подрязвате пролетно цъфтящи храсти през зимата

Люляците обикновено не се нуждаят от тор, но добавянето на балансиран продукт 10-10-10 в началото на пролетта може да помогне за поддържане на цъфтежа им. „Обикновено не торим люляците си, но леко торене с ниска доза органичен тор винаги би било добре“, казва Мароко.

Как да подрязваме люляци

Подрязвайте мъртвите или счупени стъбла всяка година, за да подобрите цялостния вид на вашия люляк, и отрежете стъблата, за да поддържате желания размер на растението. Отстраняването на мъртвите цветове и подрязването трябва да се извършват веднага след цъфтежа на цветовете.

Още: Грижа за люляка преди зимата: Направете това точно сега, за да цъфти пищно през пролетта

„Като цяло, люляците цъфтят върху стара дървесина, така че резитбата веднага след цъфтежа е най-добра, за да се увеличи максимално цветното изобилие за следващия сезон“, казва Мароко. „Може да се наложи резитба в края на сезона или в началото на пролетта, но направете го със знанието, че също така подрязвате цветовете от следващия сезон.“