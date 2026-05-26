Пазим престъпници с патрулки: Необходимата реформа във ВСС според проф. Даниел Вълчев

"Мрежите на бандити и полицаи се разбъркват, като има здрав ред". Стигнахме дотам, че осъден престъпник го пазят полицейски патрулки (бел. ред. - става въпрос за информация на разследващия сайт Bird.bg, че луксозни "Ферари" и "Ламборгини" са ескортирани от полицейски коли по АМ "Тракия"). Правилно е охраната от НСО "на някои депутати" да бъде свалена – "всеки друг да си се охранява самичък". НСО охранява ограничен брой обекти и субекти. Това заяви деканът на Юридическия факултет на Софийския университет и бивш министър на образованието проф. Даниел Вълчев.

По думите му, срастването на партийни кадри с властови позиции си стои. Според него, ВСС трябва да бъде "разтоварен" от властови правомощия – ВСС да взема кадрови решения, но не и да предлага кадри за постове. "Силните конституционни модели са така създадени, че независимо кой дойде, той да не може да прави нещо значително по-различно от това, което му е предписано", подчерта проф. Вълчев пред БНТ и определи като "неправилни" идеите прокуратурата да бъде децентрализирани. Според него, така много силни правомощия просто ще бъдат преместени по-надолу по веригата. "Идеални решения няма – има решения, които водят до съответните последици", уточни проф. Вълчев.

"Антибиотикът не е почнал да действа, те хората са на няколко седмици. Заявката на правителството ми харесва", добави професорът, според когото Румен Радев си дава сметка, че еднолично ще носи отговорността - направил е такова правителство. Но той не хареса опцията да бъде ограничавана опозицията да реагира.

