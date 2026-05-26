Кабинетът "Радев":

Пазим престъпници с патрулки: Необходимата реформа във ВСС според проф. Даниел Вълчев

26 май 2026, 8:28 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пазим престъпници с патрулки: Необходимата реформа във ВСС според проф. Даниел Вълчев

"Мрежите на бандити и полицаи се разбъркват, като има здрав ред". Стигнахме дотам, че осъден престъпник го пазят полицейски патрулки (бел. ред. - става въпрос за информация на разследващия сайт Bird.bg, че луксозни "Ферари" и "Ламборгини" са ескортирани от полицейски коли по АМ "Тракия"). Правилно е охраната от НСО "на някои депутати" да бъде свалена – "всеки друг да си се охранява самичък". НСО охранява ограничен брой обекти и субекти. Това заяви деканът на Юридическия факултет на Софийския университет и бивш министър на образованието проф. Даниел Вълчев.

Още: Няма място за обида: Съдия Олга Керелска за намалените правомощия на ВСС с изтекъл мандат

По думите му, срастването на партийни кадри с властови позиции си стои. Според него, ВСС трябва да бъде "разтоварен" от властови правомощия – ВСС да взема кадрови решения, но не и да предлага кадри за постове. "Силните конституционни модели са така създадени, че независимо кой дойде, той да не може да прави нещо значително по-различно от това, което му е предписано", подчерта проф. Вълчев пред БНТ и определи като "неправилни" идеите прокуратурата да бъде децентрализирани. Според него, така много силни правомощия просто ще бъдат преместени по-надолу по веригата. "Идеални решения няма – има решения, които водят до съответните последици", уточни проф. Вълчев.

"Антибиотикът не е почнал да действа, те хората са на няколко седмици. Заявката на правителството ми харесва", добави професорът, според когото Румен Радев си дава сметка, че еднолично ще носи отговорността - направил е такова правителство. Но той не хареса опцията да бъде ограничавана опозицията да реагира.

Още: ВСС отказа да спре назначенията въпреки готвената от парламента забрана

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ВСС Даниел Вълчев съдебна реформа прокуратура
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес