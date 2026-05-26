"Колебая се, че ще я видя, докато съм жив": Националната детска болница си стои на фаза "желание"

Институционално трябва да вярвам – в лично качество дълбоко се колебая, че докато съм жив, ще видя Национална детска болница. Имаше линеен план тя да бъде готова през 2028 година – вие вярвате ли, че това ще се случи? Това заяви проф. Иван Литвиненко, който беше част от Обществения съвет за изграждане на национална педиатрия. Проф. Литвиненко изяви готовност да помогне на новата власт, след като подаде оставка заедно със свои колеги в обществения съвет и той спря да съществува.

Според проф. Литвиненко, „някак останахме извън нещата“, визирайки какво се случи при служебното правителство на Андрей Гюров и съответно тогавашния здравен министър Михаил Околийски. Професорът уточни пред БНТ, че сякаш никой не иска да има обществен съвет, защото Околийски опитал да ги върне след пусната вече обществена поръчка: Колкото пъти опитаме, толкова пъти срещаме неразбиране. За поръчката проф. Литвиненко заяви, че се оказало, че компанията-евентуален изпълнител пуснала поръчката, а чак след това здравното министерство се сетило да задава въпроси и спряло поръчката. Професорът посочи, че кандидат-изпълнителят е прав да обжалва, че не може бъдещата педиатрия да отговаря само на българското законодателство – той даде пример с т. нар. дневен стационар, защото има заболявания, които изискват точно прием за по няколко часа на ден. Лявата ръка не знае какво прави дясната, обобщи той.

За финансовата оферта условието е най-ниската цена и най-късият срок – между 210 и 300 дни за проектиране, за контрол, за функционалност на сградата – правим болница, която искаме от 50 години, така ли ще я правим, за най-малко пари, попита реторично проф. Литвиненко. И добави, че изобщо няма идея дали в новия държавен бюджет, който трябва да е за 2026 година, някой мисли да предвиди пари за Националната детска болница. "Абсурд" - така проф. Литвиненко обобщи какво е положението с националната педиатрия, която си стои само на думи.

Професорът коментира и, че въпросът с персонала на бъдещата болница "винаги увисва". Пак опираме до това, че по морето ще затворят педиатрия с болница с един колега – но това е абсурдно, възмути се той, визирайки лечебното заведение в Каварна. Оставаме си с най-недофинансираните клинични пътеки за детско здраве, добави той.