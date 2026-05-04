Учените откриха начин да изпращат съобщения в миналото през квантовото поле

Учени доказаха възможността за предаване на информация чрез „времеви цикли“ на квантово ниво, което прави възможно получаването на сигнали от миналото за прецизно кодиране на съобщения.

Машините на времето често се смятат за част от научната фантастика, но физиците твърдят, че тази технология може да стане реалност. Изследователи са разработили метод за предаване на информация във времето, използвайки изумителните закони на квантовата физика. За това пише „Дейли Мейл“.

Послание през времето

Въпреки че тази нова технология няма да ви позволи лично да посетите ерата на динозаврите, тя открива пътя за изпращане на съобщения в миналото. Учените отбелязват, че този метод работи на принципа, описан във филма „Интерстелар“. Във филма героят на Матю Макконъхи изпраща съобщение на дъщеря си през времето, като движи стрелките на часовника ѝ.

Физиците твърдят, че реалният процес наподобява този „причинно-следствен цикъл“. Д-р Кайюан Дзъ от университета Корнел обяснява: „Бащата си спомня как дъщеря му е декодирала бъдещото му послание. По този начин той може да се инструктира как най-добре да кодира това послание.“

Примки в тъканта на вселената

Според теорията на относителността, всичко в нашата вселена се движи през пространство-времето по определен път. Един такъв път се нарича крива със затворен контур. Обект, движещ се по такава крива, се насочва към бъдещето, след което преминава през миналото и се връща в самата точка, от която е тръгнал.

Създаването на такъв цикъл в макроскопичния свят изисква безкрайна енергия. Въпреки това, на микроскопично ниво – в квантовия свят – подобни структури могат да възникнат естествено поради феномена на квантово заплитане.

„Създадохме еквивалента на изпращане на фотон назад във времето с няколко наносекунди, където той се опита да „убие“ предишната си версия“, обяснява професор Сет Лойд от Масачузетския технологичен институт (MIT).

Телефонна комуникация с миналото

На теория, този метод създава нещо като директна телефонна линия към устройство в миналото. Въпреки това, както при всяка връзка, има препятствия и шум. Тук се намесва логиката на Interstellar. В статия за Physical Review Letters, учените демонстрират, че ако в бъдеще си спомните колко трудно е било за вашето „минало аз“ да разбере изкривено съобщение, можете да го кодирате по начин, който увеличава максимално шансовете ви за успех.

Защо това е важно? Съобщение, изпратено назад във времето, може да е по-ясно от обикновено, защото подателят вече знае резултата от получаването му. Въпреки че пълноценен „времеви цикъл“ все още не е изграден, професор Лойд казва, че би било сравнително лесно да се проведе експериментът на квантово ниво.

Това откритие не само ще помогне на учените да разберат как информацията се предава през шумни канали, но би могло и радикално да подобри настоящите методи за квантова комуникация.

