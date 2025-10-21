Студочувствителни цветя, които да изкопаете и запазите за следващия сезон

Есенните градинарски задачи са в разгара си и е време да започнете да мислите за най-добрия метод за презимуване на всички ваши любими растения. Протоколът за подпомагане на вашите растения да оцелеят през зимата варира от вид до вид. Някои са достатъчно издръжливи, за да издържат цяла зима в земята под слой мулч. Може обаче да помислите за изкопаване на нежни луковици, грудки и луковици, за да ги запазите за следващия сезон. Популярни цъфтящи растения, изискващи това третиране, включват далии, кали, слонски уши, фрезии и амарилис, както и много други.

Вдигането и съхраняването на луковици, грудки или грудки е чудесен начин да спестите пари и да се наслаждавате на любимите си цветя година след година. Ще разберете, че е време да изкопаете луковиците си, когато листата им увехнат и умрат. Преди да започнете да изкопавате луковиците си, не забравяйте да имате под ръка някои важни материали. Много луковици съдържат токсини, които биха могли да раздразнят кожата ви. Носете градински ръкавици по време на целия този процес. Ще ви трябват също мистрия и ножица. За да извадите цветята си, внимателно изкопайте луковиците си и отрежете излишните листа. Оставете ги да се втвърдят в контейнер, пълен с нещо като торф или хартия, за няколко дни. След като изсъхнат, можете да ги съхранявате на хладно и сухо място, докато не дойде време да ги засадите отново.

Далии

Презимуването на вашите далии (Dahlia spp.) на закрито е жизненоважно за градинарите в по-студените региони. Въпреки че това растение се счита за многогодишно, то е податливо на повреди от замръзване. За да запазите грудките си за следващия вегетационен период, изкопайте ги след първата слана, след като листата на далиите отмръзнат. Почистете грудката и я оставете да изсъхне, преди да я съхраните във вермикулит, торфен мъх или пясък до пролетта.

Гладиолус

Гладиолите (Gladiolus spp.) са обичани заради листата си, наподобяващи меч, и смелите си цветове. Въпреки че растат в по-студени райони, ще трябва да изкопаете луковиците им през есента. Ако живеете в зона 7 на издръжливост по USDA или по-долу, ще знаете, че е време да изкопаете гладиолусите си точно преди или след като първите леки слани убият листата. Цветовете на растенията, отглеждани в зона 7, може да преживеят зимата без изкопаване, но тези в зона 6 и по-долу трябва да бъдат изкопани. Ако искате да опитате да презимувате в земята, мулчирайте растенията си със сено или слама.

Грудкови бегонии

Обичани заради ярките си цветове, грудковите бегонии (Begonia spp.) често се виждат да се изсипват от градинските лехи. Те се гордеят с дълъг период на цъфтеж, цъфтяйки щедро от лятото до есента. За да се наслаждавате на тези цветя сезон след сезон, ще трябва да ги подготвите за период на покой и да извадите грудките им. Бавно намалете поливането и торенето, когато наближите края на вегетационния период. След като растението започне да пожълтява, изкопайте грудките и подрежете стъблото до около 12 см, преди да ги съхраните.