Засаждане на ягоди: НЕ слагайте този тор в дупката

Ягодите са култура, която изисква внимателни грижи, особено по отношение на торенето. Торът може значително да подобри растежа на ягодите, но ако не се прилага правилно при засаждането им, може да навреди на растенията.

Опасностите от пресния тор при засаждане на ягоди

Пресният оборски тор съдържа амоняк и киселини, които могат да изгорят корените на растенията. Добавянето му към дупките за засаждане увеличава риска от смърт на храста. Изгнилият оборски тор, напротив, не съдържа агресивни вещества и постепенно освобождава хранителни вещества, подобрявайки структурата на почвата и я правейки по-рохкава.

Кога оборският тор е безопасен?

След едногодишно съхранение, оборският тор променя структурата си: става по-тъмен, по-рохкав и придобива характерен мирис на пръст. В тази форма той помага за задържане на влагата и обогатява почвата с азот, фосфор и калий. Лехите на растенията, наторени с изгнил оборски тор, дават повече цветни стъбла, а плодовете стават по-сочни.

Пресен тор не трябва да се поставя директно в дупките за млади храсти, тъй като това може да доведе до тяхната смърт. Лехата трябва да се подготви предварително: през есента се добавя изгнил тор по време на копаене, а през пролетта почвата вече е готова за засаждане на ягоди.

Също така при засаждане на ягоди е важна и самата дупка, за да се вкоренят добре. Направете дупка 2-3 пъти по-голяма от кореновата система на разсада. Корените ще се спуснат, не забравяйте да разрохкате почвата дълбоко.

По отношение на употребата на оборски тор при отглеждане на ягоди трябва да знаете и следното. За мулчиране се използва само изгнил оборски тор. Към него може да се добави слама или борови иглички, така че слоят да изпълнява няколко функции едновременно: задържа влагата, потиска растежа на плевелите и предпазва растенията от нощни слани.

Птичите изпражнения са силно концентрирани в хранителни вещества. Те не се използват в чист вид за поливане на ягодите. Вместо това се използва разреден разтвор, който веднага се добавя към почвата.

На тежки глинести почви се препоръчва комбинирането на оборски тор с пясък или торф, за да се подобри въздушният обмен. На песъчливи почви органичната материя помага за задържане на влагата, което е особено важно за ягодите през лятото. Внесеният през есента оборски тор може да се допълни през пролетта с минерални торове: азот за стимулиране на растежа и калий за подобряване на сладостта на плодовете.

